"Une autre histoire de la Renaissance" : Une Renaissance plus complexe que son image

LIVRE

Une autre histoire de la Renaissance

de Didier Le Fur

Ed. PERRIN

380 pages

RECOMMANDATION

BON

THÈME

L’introduction met en situation la France dans le Monde de la fin du 15ème siècle, réduit alors à l’Europe. Tandis que les rois d’Espagne et du Portugal, avec le concours du pape et de navigateurs italiens, inventent et se partagent le « Nouveau Monde », les rois de France élargissent le domaine royal en y intégrant la Provence et la Bretagne.

Une première partie, de quelques 150 pages, aborde les arcanes des « guerres d’Italie », qui, durant un demi-siècle, vont voir Charles VII et Louis XII s’y illustrer, successivement.

Puis, après la gloire de Marignan, François 1er s’enliser dans une lutte d’égo avec Charles-Quint. Au milieu du 16èmesiècle, Henri II retirera habillement la France d’un imbroglio qui, au gré des renversements d’alliances, voit s’affronter royaumes, principautés et Républiques d’Italie, sans oublier la papauté.

Dans la seconde partie du livre, l’historien vas au-delà des événements, dont il analyse tant les causes que les conséquences.

Il revisite les guerres d’Italie, ayant pour fondements juridiques des droits féodaux sur certains territoires, au travers du prisme du « Dernier Empereur », mythe, inscrit dans la continuité des oracles, animant l’imaginaire chrétien depuis le Moyen Age, qui est alors, selon l’auteur, « tout aussi inexorable dans l’imaginaire collectif, que les mérites du progrès le sont pour nous aujourd’hui ». Entretenu par un clergé associé aux destinés du roi, ce mythe, associé à celui de « l’Empire Gaulois », légitime les ambitions territoriales royales, notamment en Italie où elles se confrontent à celle de l’empereur, « roi de Rome », et du Pape. Outre les prêtres en chair, poètes et autres historiographes de la Cour développent et entretiennent une propagande qui, traditionnellement orale et visuelle, bénéficiera de l’invention de l’imprimerie.

Parmi les conséquences, l’auteur s’attache à l’ouverture de relations diplomatiques avec l’Islam. François 1er voulait voir en Charles-Quint un ennemi plus dangereux que Soliman II. L’ouvrage rappelle, aussi, l’ambigüité des rois de France à l’encontre des Juifs, tantôt chassés, tantôt protégés, et des réformés avec lesquels les rois font alliance contre l’empereur.

POINTS FORTS

Ce livre bouleverse quelque peu des souvenirs d’école : François 1er ne serait pas l’inventeur de la Renaissance française, création des historiens du 19éme siècle ?

Plus constructif, il apporte un éclairage nouveau sur une période de l’histoire de France qui, marquée par les guerres d’Italie aux racines féodales, voit s’établir une monarchie absolue dans un territoire aux frontières quasi contemporaines.