Inondations meurtrières dans l’Aude : pourquoi nos choix d’urbanisation sont tout aussi coupables que les orages

I Du risque à la catastrophe

Le risque est constitué de deux éléments complémentaire, d’un côté l’aléa et de l’autre la vulnérabilité. L’aléa peut se traduire par exemple par un ouragan comme dans le cas de l’ouragan Katrina, un tsunami, dernièrement destructeur en Indonésie, ou encore des orages entrainant des pluies torrentielles comme la France vient de connaitre dans l’Aude. Ces évènements ne seraient pas si catastrophiques s’ils ne s’accompagnaient pas d’une forte vulnérabilité accentuée par une concentration de la population et d’infrastructures de même qu’un aménagement irresponsable dans les territoires à risques.

Ainsi, l’urbanisation intense dans des espaces naturels fragiles participe amplement à la saturation des sols et l’aggravation des dommages. La région de Carcassonne souffre depuis longtemps des conséquences d’un l’étalement urbain non maitrisé. L’artificialisation et l’imperméabilisation du territoire, le mitage du littoral et de l’arrière-pays engendrent un accroissement du ruissellement sur l’ensemble du bassin versant dont les conséquences sont redoutables. La crue actuelle de l’Aude aurait atteint un niveau qui rappelle celle de 1891 avec des hauteurs d’eau de plus de 7,90 m. La différence notable est que ce territoire comprend aujourd’hui des collectivités, des infrastructures essentielles plus nombreuses, et des citoyens manifestement peu préparés au risque. Le bilan humain très lourd est d’une tristesse sans nom sur ce territoire qui attire pourtant pour ses aménités. Alors il est nécessaire d’agir; ainsi, «… la vulnérabilité nous offre une nouvelle occasion de repenser l’aménagement et l’urbanisme….Les acteurs locaux sont ainsi appelés à se mobiliser à la fois sur le plan de la connaissance et de l’action pour tenter de maitriser leurs métabolisme énergivores par des mesures d’atténuation assurant l’impérative transition énergétique, mais aussi pour réduire leur vulnérabilité aux impacts des CC par des mesures d’adaptation capables de reconstituer la résilience locale face à la convergence des contraintes induites par les changements planétaires annoncés … » (Da Cunha A., Thomas I., dans 2017, La ville résiliente: Comment la construire? Chap. 1 p. 20). Il est donc urgent de penser en termes de stratégies de reconstructions durables et résilientes pour que ce type de situation cesse de se produire.

II Aménagement du territoire et incertitude : de la connaissance à l’action résiliente et durable

L’adaptation aux changements climatiques apporte un nouveau paradigme. : vivre avec l’eau, arrêter la construction d’infrastructures lourdes comme les barrages qui permettent de s’installer dans les zones à risques et donc de fragiliser nos sociétés. De nombreuses analyses sont effectuées pour comprendre les enjeux de vulnérabilités et d’accessibilité. Rappelons ainsi que Trèbes détient un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 30 novembre 2012 dans lequel sont documentés tant l’aléa que les enjeux de vulnérabilité. On y explique : «En conclusion, les dispositions règlementaires du présent PPR (zonage et règlement) permettent de «laisser vivre l’existant». Elles ne contribuent pas à accroitre la vulnérabilité dans la zone inondable dans la mesure où le potentiel constructible (constructions nouvelles) reste limité et qu’il est lié au respect de prescriptions particulières» ( http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_approuv_cle2da6c1-1.pdf , p. 51). À la lumière des derniers évènements, il convient non seulement de mener une réflexion stratégique sur l’adaptation des bâtiments et infrastructures existants, tout en assurant la prévention et la protection maximale par l’arrêt de toute nouvelle construction dans les secteurs les plus à risques.