Au PS, les intellos ne sont plus à la page

Désert intellectuel

Le PS n’échappe pas à cette dévitalisation. « La génération des Jospin, Rocard, Fabius, tout énarques furent-ils, s’intéressait au monde des idées. Aujourd’hui, les grands élus socialistes lisent, au mieux, la revue de presse de leurs collaborateurs épurées des tribunes de fond », s’alarme le politologue Rémi Lefebvre1.

Bien sûr, le PS attire encore quelques intellos : Matthias Fekl, Emmanuel Maurel et Guillaume Bachelay chez les quadras. « Mais beaucoup de dirigeants singent le capital culturel pour donner le change. L’appauvrissement est terrible », déplore Rémi Lefebvre. La phrase de Jaurès : « Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel », reste un tube de congrès. Mais qui, chez les solfériniens, lit encore le père de la pensée socialiste ? Qui maîtrise la complexité de son œuvre ? Qui ose se plonger dans les sinuosités de Marx ?

Le parti de Jaurès, Blum et Mitterrand traverse une éclipse intellectuelle.

Dans l’appareil, les intellos ne sont plus à la page. Pierre Moscovici l’a bien saisi, qui, en 2008, soigne avant tout son profil d’apparatchik. «On essaie de me présenter comme un intellectuel aristocratique, ce n’est pas mon cas, assure sans rire l’énarque diplômé de philosophie, fils du père fondateur de la psychologie sociale, Serge Moscovici2. Je suis le plus ancien membre du secrétariat national du PS. J’ai été trésorier du parti, ce qui, en termes d’appareil, représente quelque chose. »

« L’Ours, l’Office universitaire de recherche socialiste, abat un travail de titan, mais il est totalement méprisé », se désespère Rémi Lefebvre. Dans les couloirs de la rue de Solférino, on ne trouve plus guère de Michel Rocard apte à résumer la controverse idéologique entre Lénine et le pape de la social-démocratie, Karl Kautsky. Dans son dernier entretien accordé au Point, le père de la deuxième garde se montrait particulièrement incisif avec ses jeunes camarades.

« Ils n’ont pas eu la chance de connaître le socialisme des origines, qui avait une dimension internationale et portait un modèle de société. Jeune socialiste, je suis allé chez les partis suédois, néerlandais et allemand, pour voir comment ça marchait. Le pauvre Macron est ignorant de tout cela. La conscience de porter une histoire collective a disparu, or elle était notre ciment. Macron comme Valls ont été formés dans un parti amputé. Ils sont loin de l’histoire, pestait Michel Rocard. »

Nombrilisme au PS

« Les cadres du PS n’ont plus besoin de lire, ils savent. C’est une bulle. Cela va leur péter à la tronche. Ils ne vont plus pouvoir expliquer longtemps que les bac + 8 sont des salauds et les bac - 2 des minables », fulmine le politologue Gaël Brustier. Ce spécialiste des mouvements à la marge des partis était encarté au PS. Il n’aurait pas dédaigné quelque responsabilité. De guerre lasse, il s’en est allé.