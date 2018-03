"Au printemps fleurissent les pavés" : Mai 68 comme si vous y étiez

Mai 68… c'était il y a 50 ans. Souvenirs pour les uns, pages dans un livre d'histoire pour les plus jeunes.

Max Curry nous met dans la peau d'un jeune journaliste, témoin curieux des événements qui se déroulent dans Paris du 31 mai à la Sorbonne au 30 juin 1968 à l'Assemblée Nationale. Il nous dévoile, au jour le jour, les événements, ses surprises, ses rencontres, tous les protagonistes de ce printemps "libérateur" aujourd'hui célébré.

Michel ne prend pas parti. Il regarde, il sent, il dialogue et voit passer le vent de la contestation de la société bourgeoise, du monde du travail, comme il voit et entend ceux qui aspirent à un retour à l'ordre.

Le carnet de Michel est agrémenté de nombreux dessins crayonnés, qui traduisent les ambiances, esquissent les protagonistes, racontent aussi la contestation en affiches.

POINTS FORTS

1- Un récit simple, sans prétention, sans analyse sociopolitique partisane, des événements marquant de ce printemps 1968.

2- Un style très accessible, qui dévoile au fil des pages, de jolies formules et métaphores, servi à la fois par une typo "machine à écrire" et des dessins qui pourraient être autant des crayonnés pris sur le vif. A ceux qui connaissent les histoires du Petit Nicolas de Sempé, l'association texte/dessins est dans le même esprit même si les dessins en noir/rouge/blanc de Poirot-Bourdain sont d'une "patte" bien différente !

3- Quelques portraits, à la croisée des pages, de Dany Cohn Bendit à de Gaulle, en passant par Jean Paul Sartre, Jacques Monod, Pierre Mendes France, Jacques Sauvageot…

POINTS FAIBLES

Si l'on accepte d'emblée le style "reportage- dessiné", pour ne pas utiliser le terme de bande ou de roman dessiné, ce que ce petit livre n'est pas, il ne justifie pas qu'on lui prête des défauts du fait de sa neutralité et de sa simplicité.

EN DEUX MOTS

Au printemps fleurissent les pavés est un petit cadeau didactique à faire aux jeunes nés après 1980. Dans le concert des analyses, célébrations, dénonciations, questionnements sur ce bouillonnement de mai 68, cet ouvrage brille par son caractère immersif et le premier degré de son propos. Des faits, rien que des faits, des observations justes qui donnent à considérer, voire à comprendre tous les points de vue. Il n'est pas excessif de dire qu'il s'en dégage une certaine fraicheur qui aidera les plus jeunes à comprendre la chronologie des événements, leurs conséquences dans le développent du mouvement, les attentes de la jeunesse de l'époque et du monde du travail… portes entrebâillées ou ouvertes sur la société d'aujourd'hui.

UN EXTRAIT :

" Basile, fils de la campagne, s'en est allé labourer le pavé dans les pas de sa nouvelle amie, emballé tant par elle que par ce vent de nouveauté qui fait trembler une France qui s'ennuie. Il ne jurait que par l'ordre de de Gaulle et le voilà enrôlé par une passionaria trotskiste. … Cette idylle qui a poussé sur une plantation de barricades et qui avance sur un chemin non balisé par les codes ne constitue pas le moindre des paradoxes !"

L'AUTEUR

Max Curry est un jeune auteur que les vestiges du passé inspirent. Quand il ne se promène pas dans Paris, il se plonge dans des livres d’histoire, seul moyen qu’il ait trouvé pour remonter le temps. Max Curry est aussi un pseudonyme !

Hubert Poirot-Bourdain est un illustrateur notamment passionné de voyages.