Au-delà du cas Hulot, quels sont les ministres pour lesquels la greffe ne s’est que moyennement faite ?

Atlantico : Après son absence remarquée à la journée de clôture des États généraux de l'alimentation jeudi, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire a affirmé vendredi qu'il était "100% en phase avec le premier ministre". Y a-t-il un malaise ?

Anita Hausser : Évidemment il y a un malaise. Le simple fait qu'il a besoin de répéter qu'il est bien au gouvernement montre bien que ce n'est pas le cas.

Pourquoi ? Parce qu'il apprend le réalisme. Il se rend bien compte que la vie gouvernementale, et la vie tout court, est faite de compromis et d'impératifs. Et qu'il y a des impératifs qui vont à l'encontre de ses principes à lui.

Y a-t-il eu de la naïveté de la part de Nicolas Hulot ?

Anita Hausser : Il y en a peut-être eu de sa part au début, maintenant c'est du réalisme. Manifestement, la realpolitik du gouvernement n'est pas tout à fait conforme à ses principes écologiques. Il doit donc passer sa vie à se justifier. Ça a été le cas pour le nucléaire, le glyphosate, même les hydrocarbures, avec cette loi qui a été tellement amendée qu'elle repousse toute application réelle.

Alors que les tensions semblent s'accumuler, est-ce que Nicolas Hulot est là pour durer ? Est-il le maillon faible du gouvernement ?

Anita Hausser : Ça peut durer...si le gouvernement renonce à Notre-Dame des Landes. Même si Nicolas Hulot exclut de démissionner. Il ne se mets pas en avant, il est discret, mais bon il n'est pas bien. Je dirais que c'est le ministre le plus mal à l'aise. À part lui, tout le monde a trouvé sa place. Nicole Belloubet a l'air bien dans ses baskets. Elisabeth Borne, la ministre des transports, qui est très autonome par rapport à Nicolas Hulot, s'en sort très bien. Florence Parly avale ses couleuvres en silence sur le plan budgétaire. Frédérique Vidal, qui n'a pas un ministère facile, est à l'aise. Même Françoise Nyssen, qui n'est pas du tout politque, s'en sort. Elle assume totalement, sans états d'âme. Franchement Nicolas Hulot est le seul qui est en malaise pour moi.

Bruno Jeudy : À part Nicolas Hulot, le seul point faible de ce gouvernement que je vois, c'est à la culture. Le problème de Françoise Nyssen, à part qu'elle est peut visible, c'est que ce n'est pas une ministre de la culture qui imprime au niveau que pourrait l'espérer Emmanuel Macron, qui est un homme de culture. Il a donc besoin d'une ministre d'envergure, ce que n'a pas démontré Françoise Nyssen jusque là. Je ne suis pas certain que les sujets devant elle, notamment la réforme de l'audiovisuel, l'intéressent beaucoup, on a pas senti une grande appétance pour cela chez elle. Globalement, elle ne tient pas son rôle de ministre de la culture, qui est aussi un rôle d'accompagnement, et qui doit faire entendre une autre musique que l'économie. On a l'impression que ce gouvernement parle beaucoup d'économie et d'argent, mais peu de culture, ce qui est un point faible pour l'équipe d'Emmanuel Macron.