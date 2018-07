Attention vous êtes en vacances, mais pas les MST

Stéphane Gayet : La prévention vis-à-vis du virus VIH, grâce à l'usage du préservatif, avait eu pour effet, non seulement la baisse de l’incidence (nombre de nouveaux cas par an) de l’infection par le virus VIH, mais aussi de celle des autres infections sexuellement transmissibles (IST), en particulier la gonorrhée ou blennorragie (urétrite à gonocoque), la chlamydiose (infection génitale à chlamydia) et la syphilis (infection par le tréponème pâle). Il est évident que, du fait de la peur du sida, l'amélioration de l’observance des règles d'hygiène sexuelle avait fait baisser d’une façon importante le nombre des autres IST.

A quelque chose malheur est bon.

Mais cet effet d’entraînement s'est bientôt affaibli. En 1996, la trithérapie antirétrovirale était instaurée comme le traitement de référence de l’infection par le virus VIH. Elle permettait de stabiliser les personnes infectées et de les préserver de l’aggravation et de la mort. Au fur et à mesure de l'amélioration de cette trithérapie (plus pratique, mieux tolérée), elle s'est d'une certaine façon banalisée, modifiant complètement la perception de l'infection à VIH. Celle-ci était passée d'une maladie mortelle à une maladie chronique permettant une vie proche de la normale. Cette transformation radicale de la perception de l’infection à VIH a entraîné un relâchement de l'hygiène sexuelle. Les deux IST graves - la syphilis et le sida - semblaient vaincues : la première par les antibiotiques, la seconde par la trithérapie antirétrovirale.

En France, l'incidence des infections sexuellement transmissibles bactériennes a en effet nettement augmenté depuis plusieurs années. Les réseaux de surveillance ont vu depuis 2013 une augmentation de plus de 10 % des infections génitales à chlamydia (surtout chez des jeunes femmes), de 50 % des cas de lymphogranulomatose vénérienne rectale (autre type d'infection à chlamydia) et de plus de 90 % des autres infections rectales à chlamydia (mais seulement chez les homosexuels). Car les gonococcies (terme désignant l'ensemble des infections à gonocoque) ont augmenté de 100 % chez les homosexuels, ce qui est très préoccupant ; tandis que chez les hétérosexuels, elles ont augmenté de plus de 30 % chez les femmes et de près de 10 % chez les hommes.

On voit donc clairement que l'ensemble des IST bactériennes (gonococcie, chlamydiose, syphilis) connait une importante augmentation, qui est largement due au recul de l'hygiène sexuelle et qui concerne de façon vraiment prépondérante les populations d'HSH.

Les 15-24 seraient les plus touchés. Doit-on imputer cette hausse à une augmentation des rapports sexuels chez les jeunes ? Il y a-t-il un lien entre le sentiment que le sida ne tue plus -chez ces jeunes qui n'ont pas connu la pandémie- et cette hausse des comportements à risque ?

La pandémie meurtrière de sida avait entraîné une peur ambiante dans les années 1980 et jusqu’au milieu des années 1990. L’utilisation du préservatif s’était répandue, en particulier chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) : le spectre de la mort par le sexe faisait vraiment peur. Non seulement le sida tuait inexorablement, mais de plus la fin de la vie était une sorte de déchéance physique, pénible à tous points de vue.

Depuis la fin des années 1990, parallèlement à la disparition de la peur de la mort ou de la maladie grave et pour différentes raisons dont l’explosion de l’utilisation d’internet et de la participation à différents réseaux sociaux, une partie des adolescents et adultes jeunes s’est mise à évoluer vers une activité sexuelle sans tabou, libertine, débridée et déculpabilisée, souvent trop peu réfléchie quant aux conséquences possibles. Il faut aussi mentionner la tendance observée depuis plusieurs années à l'abaissement de l'âge de la puberté et à la facilité des contacts permise par la généralisation de la téléphonie mobile. Il est devenu très facile d'échapper à la surveillance de ses parents. L'influence des vidéos pornographiques en libre accès ou presque sur internet paraît tout à fait déterminante. L'adolescence est la période des expériences en tous genres et la bisexualité peut être tentante si l'occasion se présente. Dans ce contexte, l’activité sexuelle des HSH est devenue plus ouverte, beaucoup d’hommes n’hésitant pas à révéler leur affinité sexuelle. Les soirées et séances spéciales, les clubs et réseaux se sont multipliés. On peut parler d'une deuxième libéralisation sexuelle, quelques décennies après celle qui avait suivi la généralisation de la pilule contraceptive.

L'une des conséquences de ce phénomène a donc été une nette augmentation des IST bactériennes, comme la chlamydiose, la gonorrhée ou blennorragie, mais aussi et à moindre degré la syphilis. Un phénomène est frappant : c'est l’augmentation du nombre d’infections rectales sexuellement transmises. Elle ne concerne pas que les HSH, mais également des personnes hétérosexuelles se laissant tenter par le plaisir nouveau de la sodomie, pratique de surcroît ni fécondante ni même défloratrice. Mais la muqueuse rectale est plus réceptive aux infections que la muqueuse génitale qui elle est armée pour cela. On observe aussi un développement de la sexualité buccale et son lot de pharyngites sexuellement transmises.