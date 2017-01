Avis aux amateurs des RTT, l’expérience suédoise de la semaine de 30 heures est officiellement un échec, et voilà ce qui s’est passé

Atlantico : La Suède a mené une expérimentation sur les temps de travail de 6h par jour pendant deux ans. Elle a finalement arrêté cette expérimentation car les coûts ont dépassé les bénéfices. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette expérience ?

Pierre-François Gouiffès : Tout d’abord la situation de l’emploi est très différente en Suède dont le taux de chômage est inférieur de trois points à celui de la France (6,9 % contre 9,7% selon Eurostat), ce qui permet au pays d’être beaucoup plus proche que nous du plein emploi.

Donc on s’affranchit dès le départ du débat pâtissier français sur le découpage en davantage de parts d’un gâteau travail d’une quantité fixe.

Les différents tests menés sur la semaine de six heures en Suède sont en revanche intéressants en ce qu’ils reflètent différents débats sociétaux, économiques voire managériaux : quel équilibre entre vie privée et vie professionnelle (1% des Suédois travaillent plus que 50 heures par semaine contre 13 % en moyenne dans l’OCDE) ? Est-on individuellement ou collectivement plus productifs en travaillant moins d’heures ? Comment adapter les politiques publiques pour concilier performance économique et bien être ? Les expérimentations font de ce fait l’objet de l’attention de nombreux observateurs internationaux.

Bertrand Martinot : Dans un environnement où les conditions de travail, voire les formes du travail, changent radicalement, la question d’une norme nationale du temps de travail devient chaque jour moins pertinente. Pourquoi 35 heures ou pourquoi 39 ? Et pourquoi une norme hebdomadaire ?

Pour ce qui est la santé et des conditions de travail, d’autres facteurs sont plus importants que de savoir si l’on travaille 35 ou 39 heures ! Les risques se sont souvent déportés du nombre d’heures de travail vers l’intensité du travail, le stress, le mauvais management, la pression du client, le risque de perte d’emploi… Les questions d’organisation du travail et de management sont cruciales dans une économie tertiaire. On pourrait étendre le problème à d’autres sujets que la durée hebdomadaire. Par exemple, quitter son lieu de travail à 16 h mais retravailler chez soi de 21h à 23h est (en théorie… !) interdit par le code du travail, car vous avez le droit à 11 heures de repos minimum par 24 heures. Et pourtant, cela peut très bien correspondre à une organisation de vie optimale pour le salarié, tout en étant acceptable par l’entreprise.

Dans quelles mesures ces enseignements pourraient-êtres appliqués aux secteurs de l'emploi en France ?

Pierre-François Gouiffès : Le projet suédois présente une dimension exceptionnellement exotique " vue de France ", à savoir le recours à l’expérimentation : les Suédois testent à une échelle modeste mais pertinente un dispositif très structurant sur le plan économique et sociétal et analysent dans un débat public ouvert les enseignements qu’on peut en tirer. Hélas en France et pour le moment, il y a encore un fort blocage sur l’expérimentation : le droit à l’expérimentation est certes apparu lors de la réforme constitutionnelle de 2003 (article 72 alinéa 4 de la Constitution) mais avec un encadrement tel qu’il n’est que très rarement mis en œuvre, et surtout pas pour des politiques publiques majeures par exemple dans le champ de l’emploi.