Attentat du Louvre : le chaos de la campagne présidentielle représente-t-il une prime au terrorisme ?

Atlantico : Le Louvre attaqué ce n'est évidemment pas une surprise, toutefois est-ce que les médias ont raison d'affirmer que la temporalité de l'attaque (proche des élections) joue un rôle majeur dans les motivations ? Selon vous est-ce qu'il y a quand même une prime à l'attentat en période électorale ?

François-Bernard Huyghe : Pour le lieu d'abord évidemment c'est pas une surprise si vous attaquez le Louvre vous savez qu'on en parlera dans le monde entier et ça fait partie des consignes données aux partisans. Pour la temporalité, se demander si cet acte a plus d'échos en temps électoral honnêtement je n'en sais rien, là il faudra voir… Toute circonstance qui va dramatiser les choses ou avoir un sens symbolique va être particulièrement important. On l'a vu pendant Noël ou le 14 juillet. On peut imaginer que le fait de faire un attentat en période électorale, on peut être sûr que les candidats vont l’exploiter, se le renvoyer à la figure, c'est aussi un facteur multiplicateur.

Il y a des éléments de théâtralisation dans le lieu le temps ou le choix des victimes est mieux pour eux.

Je suis interloqué aujourd'hui par la théorie à la mode qui consiste à supposer qu’il y a une intelligence machiavélique qui suppose que en frappant en période électorale cela fera monter l’extrême droite, monter les actes islamophobes et ostracisera les musulmans qui du coup seraient enclins à se radicaliser. Personnellement je ne vois aucune base sérieuse à cette théorie. Je n’en suis pas convaincu pour plusieurs raisons. La première c’est que dans les publications djihadistes, ils sont d’une relative indifférence (pour l’Etat Islamique) à la politique intérieure du pays. Ils ne parlent quasiment jamais du Front National et ne reprochent pas aux Français d’être racistes ou islamophobes. Par contre ils surfent sur les thèmes et les mots « colonisation, Franc-maçonnerie » ou surtout les bombardements en Syrie. Oui il ya des djihadistes qui ont préconisé la stratégie du chaos pour durcir le camp adverse mais ils sont en guerre avec le monde entier, la situation ne peut pas être pire et rien que le fait que la France soit intervenue en Irak et en Syrie constitue des crimes abominables.

Pourtant à Madrid, les attentats du métro en 2004 avaient suffi à faire basculer l'opinion et les élections en seulement cinq jours. Est-ce que le même scénario peut se produire en France ?

En 2004 c’était également un attentat islamique mais la situation était très différente. Le responsable de la droite espagnole devait gagner les mains dans les poches cette élection mais ce qui l’a compromis c’était d’accuser l’ETA et d’essayer de diminuer la nature islamique de l’attentat jusqu’au jour de l’élection pour diminuer la responsabilité de l’Espagne dans cet acte de vengeance à cause de son intervention en Irak. C’était une tentative assez maladroite de tromper l’opinion espagnole et les conséquences ne se sont pas faites attendre. Dans la mesure où le pouvoir actuel a su se faire une réputation sur sa fermeté (à tort ou à raison) vis-à-vis de l’islamisme et que nous n’avons pas cédé, que ce soit à gauche comme à droite d’ailleurs.