Athènes face à l'Eurogroupe : pourquoi aucun libéral ne peut cautionner ce que l'Europe impose à la Grèce

Au début, j’ai fait comme tout le monde. Partant du principe que la Grèce avait été gérée longtemps par des socialistes et des dépensolâtres étatistes de la pire espèce (le genre mitterrandiens du Pas-de-Calais, mais en plus clientélistes encore), je n’ai pas été scandalisé par ses premiers déboires, vers octobre 2009. A cette époque, une petite intervention orale de la BCE aurait suffi à tuer la spéculation sur les taux d’intérêt dans l’œuf, mais que voulez-vous, je confesse un esprit parfois mesquin et revanchard.

Par contre, en tant que libéral à peu près cohérent, je n’ai pas aimé du tout la suite des évènements, surtout lorsqu’ils sont analysés par la presse aux ordres comme la résultante de "pressions libérales".

Scandale n°1 : assister, les bras ballants, à une chute verticale des dépôts, de la monnaie, de M3, en un mot : à chute du PIB nominal, puis à une chute logique du PIB réel. Ce n’est pas ça le libéralisme dans une union monétaire, c’est plutôt la définition de la lâcheté, du jem’enfoutisme et du chacun chez soi. Soit dit en passant, il s’agit d’une punition qui dépasse toutes les erreurs monétaires criminelles de la FED des années 1930, et qui disculpe en grande partie les grecs eux-mêmes dans la mesure où même les isolats dictatoriaux et protectionnistes ne subissent pas de telles raclées :

Ceci est rigoureusement incompatible avec les écrits de Milton Friedman, par exemple. Il aurait fallu acheter de la dette hellène par QE massif dès 2010, accepter soit une dévaluation de 50%, soit un policy-mix archi-accommodant sur plusieurs années, soit une remise ambitieuse des dettes (pas un défaut dans les grincements de dents, nan : une remise des dettes), et tant pis pour l’aléa moral, on ne discute pas de la prévention du prochain incendie quand la maison brûle.

Au lieu de cela, on a commencé par ne rien faire, puis on les a "aidés" avec des prêts à 4,5%/an (en pleine chute verticale de leurs revenus !! autant les flinguer), puis on leur a fait la bonne leçon de la conditionnalité (leçons qu’on n’ose plus proposer de nos jours aux pires satrapes africains), puis on n’a pas du tout lié les aides à la Grèce à ce que l’Allemagne recevait au même moment au titre du "flight to quality" (solidarité, quand l’Allemagne se refinance en dessous de 0%, mon œil !), puis on a exigé des grecs des hausses de TVA au pire moment (rien de plus stupide), tout en trafiquant à chaque étape les prévisions de croissance et d’inflation, et en faisant tout jusqu’en 2014 au moins pour promouvoir un euro trop cher (voir plus loin). Je passe sur le scandale du corralito imposé à Chypre, et autres sales coups périphériques, alors que les grecs ont globalement "fait le bouleau" dans ce marché de dupes, en dépit de tous les vents contraires : retour aux excédents (essayez, quand vos revenus chutent d’un quart, d’en faire autant !), réformes absurdes des marchés (je ne sais pas s’ils ont libéralisé les trajets de bus comme chez nous, mais quand la base monétaire s’effondre de 50% en 5 ans je ne vois pas bien le rapport), etc.