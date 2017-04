Les arrières-pensées du redoutable docteur Schaüble derrière son soutien à Emmanuel Macron

Le ministre des Finances allemand a déclaré mardi au cours d'un débat organisé par Der Spiegel que s'il avait eu la nationalité française, il aurait "probablement voté pour Emmanuel Macron". Un revirement pour François Fillon qui se voit abandonné non pas pour ses positions politiques mais pour ses réactions face aux accusations d'emplois présumés fictifs de membres de sa famille. Mais que peut nous dire en creux cette adhésion de Wolfgang Schaüble à Emmanuel Macron, sur son identité politique et sur ce que les Allemands imaginent du Président qu'il sera ?

Edouard Husson : Au risque de vous surprendre: c'est une bonne nouvelle pour François Fillon s'il sait réagir. Il ne fait pas bon, au moins depuis les présidentielles de 1995, d'apparaître comme un candidat souhaité par Berlin. Jacques Chirac avait déjoué les pronostics, en 1995, en s'intéressant plus aux souffrances sociales du pays qu'au respect des critères d'entrée dans l'euro. En 2002, Lionel Jospin a laissé partir chez Jean-Pierre Chevènement une partie des électeurs qui auraient dû l'amener au 2è tour. On oublie trop qu'en 2007 Sarkozy faisait campagne en critiquant notre dépendance exclusive envers Berlin. Il est vrai que les présidents oublient vite les promesses des candidats; mais Chirac a appris ce qu'il en coûtait en 1997, lors des législatives, et Sarkozy en 2012. Voilà bientôt vingt ans que j'ai prédit, dans un essai intitulé L'Europe contre l'amitié franco-allemande (Ed. F.-X de Guibert, 1998) que l'euro allait ronger la substance de la relation entre la France et l'Allemagne; j'étais déjà convaincu qu'il n'était pas bon de figer, par la monnaie, la relation entre les deux pays: contrairement à ce que croient nos dirigeants, il est très dangereux pour l'Europe de placer l'Allemagne en position de "modèle". La stabilité monétaire ne crée pas une politique d'intérêt commun européen; elle oblige le reste de l'Europe à s'aligner sur un pays qui a fait le choix d'avoir peu d'enfants et de n'assumer aucune véritable responsabilité diplomatique internationale, un pays qui est en quelque sorte "sorti de l'histoire". Avec l'euro, les Allemands ont largement tué la compétition en Europe - regardez la désindustrialisation dramatique de l'Italie, qui avait l'habitude de dévaluer pour rester compétitive. C'est létal pour un continent dont la créativité a toujours été fondée sur l'émulation, la concurrence entre des centres d'innovation éparpillés. L'Europe, depuis qu'elle a l'euro, sort lentement mais sûrement de l'histoire; les Français apprennent de moins en moins l'allemand et les Allemands de moins en moins le français. Nos dirigeants, de Mitterrand à Hollande, n'ont pas voulu assumer le revers de la stabilité monétaire à tout prix: chômage durable; recours massif, pour nous protéger, à la création d'emplois publics; déclin de notre effort de défense; absence d'intégration des immigrés, en particulier des jeunes générations.