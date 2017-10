Arnaud Ardoin : "Jacques Chirac est un homme qui a souvent renoncé à ses rêves"

Atlantico : Dans votre livre, vous revenez sur le parcours de Jacques Chirac, une des personnalités politiques préférées des Français aujourd'hui. Mais derrière le vernis, sa véritable nature semble difficile à définir. Vous le décrivez d'ailleurs comme un "paradoxe permanent". Qui est le vrai Chirac ?

Arnaud Ardoin : Le vrai Chirac, c'est véritablement Jacques Toubon qui le définit le mieux. C'est "l'homme aux trois enveloppes" : l'enveloppe politique qui fait presque de lui un "clown" de la scène politique, le bateleur, le "personnage", l'homme du terroir, le grand bourgeois. La seconde est celle du professionnel, de l'homme consciencieux, de celui qui travaille. Malgré son image, il restait un homme très exigeant avec lui-même et avec les autres. Et le troisième homme est l'homme secret, l'homme psychologique et mystique, et là on touche à son noyau dur.

C'est la partie la plus difficile à atteindre. J'ai essayé de la découvrir, de percer cette carapace, et je ne suis pas absolument certain d'avoir réussi ! L'homme politique a été disséqué sous toutes les coutures, on l'a aussi étudié sur le plan de sa relation à sa femme, il y a eu quelques ouvrages sur cette question. De mon côté, je me suis attaché à décrire l'homme dans sa dimension spirituelle et humaine, qui, à mon avis eu du sens dans son attitude politique. Le fait que cela soit un homme qui a souvent renoncé à ses rêves - le rêve d'être une sorte d'aventurier - cela a souvent eu une incidence dans son action politique. On a souvent dit de lui que c'était un homme qui ne savait pas trancher. Il était comme ça. Son attitude intime rejaillissait dans sa vie politique. C'était un homme angoissé, qui avait un vrai problème avec sa propre identité. Cela explique d'ailleurs les liens qu'il a entretenu avec les femmes, ce rapport boulimique, consumériste. Boulimique, car il se "remplit de nourriture". Un boulimique est quelqu'un qui comble ses angoisses par la nourriture. Jacques Chirac a, à mon avis, comblé ses angoisses par la "consommation" de femmes.

Pour Jacques Chirac, finir président, n'était-ce pas une sorte de déception par rapport à sa vocation première d'aventurier ?

C'est une question que je me suis posé. Il ne l'a jamais verbalisé le fait d'être déçu. Il y a eu tellement de compensations et de "joies" professionnelles. Mais c'est là tout le paradoxe de Jacques Chirac, c'est un homme qui a rêvé d'autre chose et qui finalement est devenu président. Cela peut paraître totalement bizarre, mais c'est un homme aux désirs contradictoires. Il est à la fois pétri de liberté, totalement impertinent, et en même temps, il est totalement habité par le désir du pouvoir et de la réussite. Je pense, sans faire de psychanalyse de bas étage, que cela tient de sa structure familiale. Chirac a, de toute évidence, subi la mort de sa sœur, qui s'appelait Jacqueline. Lui, on va l'appeler Jacques. Et il va être emprisonné par la mort de ce bébé. Sa maman va le sur-couver, jusqu'à l'étouffer. Elle en fait un enfant gâté -qu'il sera d'ailleurs un peu toute sa vie. D'un autre côté, son père était extrêmement sévère et exigent. Il y a donc cette dualité : cette volonté profonde de bien faire et de gagner –il finira président – mais il y a aussi l'envie de n'appartenir à personne, de faire ce qu'il veut. On a beaucoup étudié le Chirac sur le plan politique, mais je pense qu'il est très intéressant de mettre une grille de psychanalyse à l'homme pour obtenir un angle différent.