Armer les Français face au changement du monde : pourquoi l’essence du macronisme oublie un pan entier de notre nouvelle réalité

Atlantico : En insistant sur son binôme "libérer-protéger" lors de son discours dimanche, Emmanuel Macron a clairement défini son angle d'attaque pour ce quinquennat. Il s'agit pour lui de demander aux Français d'"accepter le changement" social et économique et de donner en retour des armes aux Français pour se défendre contre les bouleversements que ces changements impliquent. Cette intention, aussi louable soit-elle d'un point de vue micro-économique, prend-elle suffisamment en compte des grands enjeux macro-économiques tel que la robotisation et l'augmentation des emplois-non qualifiés ?

Ou l'évolution de l'euro, du prix des matières premières ou encore de la nomination du remplaçant de Yellen ?

​​Nicolas Goetzmann : L'intervention du chef de l'État a pu mettre en évidence une rupture d'équilibre manifeste entre un "sur" traitement des questions microéconomiques, et une quasi absence de traitement des problématiques macroéconomiques, ce qui peut se mesurer par l'absence de toute référence à la stratégie économique européenne dans ses réponses. Pourtant, en effet, le destin économique du pays dépend avant toute autre considération du destin de la zone euro, et de la stratégie poursuivie par les européens au niveau global. Mais de cela, il n'a pas été question. Ce qui en fait de cette interview une intervention hors sol.

Ainsi, lorsque l'on parle de chômage sans même évoquer la problématique de la politique monétaire, il est peu probable d'obtenir un résultat satisfaisant. Et comme cela est indiqué dans votre question, le niveau de l'euro, qui dépend de la politique de la BCE, peut effacer en quelques minutes les effets attendus de telle ou telle réforme touchant à la "compétitivité" menée au niveau national. Cela n'est en réalité pas réellement surprenant, parce que les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont suivi ce même chemin d'ignorer les sujets de tendances globales, ou de macroéconomie, mais il est dès lors évident que le "nouveau monde" promis par Emmanuel Macron est en réalité parfaitement conforme à l'ancien.

Et cette négation des enjeux d'importance se vérifie également, il est vrai, par le possible remplacement de Janet Yellen à la tête de la FED. Notamment si Kevin Warsh, pressenti pour le poste, venait à l'obtenir. Les effets, négatifs sans doute, seraient alors bien plus lourds à porter pour l'économie européenne et française que les considérations nationales évoquées dans cette interview. Ce qui révèle tout de même d'une vraie absence de stratégie globale de la part de l'Élysée du point de vue économique. En l'occurrence, l'enjeu serait quand même de faire face à une possible réduction de la demande américaine, ce qui est de la plus haute importance pour l'Union européenne, qui se devrait alors de compenser cette perte.

Concernant les tendances lourdes que représentent la robotisation, l'automatisation, et l''augmentation des emplois non qualifiés, ces questions n'ont été traitées que sous l'angle de la "formation". Mais non pas de la formation dans un sens global, prenant en compte les enjeux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais plus simplement en traitant de la formation des personnes actuellement au chômage. Or, les travaux les plus récents relatifs à ces problématiques indiquent que la meilleure protection contre l'automatisation se trouve dans la créativité. La réflexion concernant l'éducation devrait ainsi se concentrer sur cet aspect, plutôt que de voir l'apprentissage comme une solution répondant aux enjeux du monde actuel, même s'il peut s'agir d'un appui.