L’argent fait-il le bonheur ? Oui. Jusqu’à un certain point et voilà lequel

Une étude menée sur plus d'un million de personnes et publiée dans le journal Nature s'est intéressée à la corrélation existante entre l'argent et le bonheur. Si l'étude menée en 2012 par l’économiste Angus Deaton et le psychologue Daniel Kahneman avait déjà établi la corrélation entre les deux, celle-ci a réussi à déterminer la limite de cette corrélation appelée "point de satiété" et qui s'établirait à 105 000 dollars annuel aux Etats-Unis. Comment expliquer ce palier (variable en fonction des pays dont les sondés sont originaires) selon vous ?

C’est l’étude la plus importante menée à ce jour… 1,7 millions de personnes enquêtées, sur toute la surface du globe. L’étude ne donne pas de réponse afin d’expliquer ce montant qui pourrait nous sembler tomber comme ça du ciel, mais je pense qu’il faut le comparer aux points de satiété d’autres pays. Ainsi, de manière décroissante, les revenus bruts permettant de se définir comme « heureux » par « régions » du monde :

Australie/Nouvelle Zélande : 125 000 $

Moyen-Orient/Afrique du Nord : 115 000 $

Asie : 110 000 $

Amérique du Nord : 105 000 $

Europe de l’Ouest/Scandinavie : 100 000 $

Asie du Sud-Est : 70 000 $

Europe de l’Est/the Balkans : 45 000 $

Afrique sub-saharienne : 40 000 $

Amérique Latine/Caraïbes : 35 000 $

Pas besoin de posséder un doctorat en économie ou en sociologie pour réaliser que ces différences sont liées au PIB du Pays, au coût de la vie mais aussi à l’accès à certaines formes de « bonheur » et surtout le « fantasme » de sa vie et ce qu’est l’envie… voire être envieux. Cette étude ne précise pas non plus si les 105 000 $ concernent un foyer constitué d’une seule personne, ou d’un couple avec 3 enfants ! Cela en change l’analyse. Mais il est intéressant de rappeler le salaire brut annuel moyen en France : 35 000 €. (seul 13% de la population perçoit plus de 3 000 € nets par mois)

Autrement dit, selon cette étude il nous faudrait quasiment 3 fois le salaire actuel afin de nous considérer heureux, en tout cas en bien-être !

Ce rapport est intéressant car il fait penser par exemple au calcul du taux d’endettement mais aussi au pré-requis de salaire afin de pouvoir obtenir une location. Pour moi, la question centrale de cette étude repose avant tout sur la notion de bonheur et sa définition. Car le bonheur reste une notion floue, très subjective même s’il semble exister des liens entre bonnes conditions de vie et bonheur de vivre. Si l’on remonte quelque peu le cours du temps, dans les années 50, le message général était : « plus on a d’argent, plus on consomme, plus on est heureux ». Mais dès la fin des années 60, on a progressivement commencé à remettre en question cette façon de voir. Au début des années 70, des chercheurs ont voulu savoir jusqu’à quel point l’argent rendait heureux. L’Américain Richard Easterline a développé l’idée qu’une fois atteint un certain stade de développement, le bonheur d’une société n’augmentait plus. A l’époque il a calculé que le revenu moyen avait doublé entre 1945 et 1974, mais que le sentiment de bonheur était resté stable.