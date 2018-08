De l’Arabie Saoudite au Venezuela : les pays de l’organisation des exportateurs de pétrole sont-ils cuits ?

Atlantico : Ce mardi 21 août, l'OPEP publiait son rapport des revenus générés par les exportations de pétrole de ces membres, indiquant une progression de 26%, pour un total de 567 milliards de dollars. Cependant, cette hausse masque une quasi stabilité de ses revenus sur les 15 dernières années, ainsi qu'une progression démographique dans les pays membres, entraînant une baisse importante des revenus par habitants. Ainsi le revenu pétrolier par habitant a chuté de plus de 50% en Arabie Saoudite au cours des 5 dernières années.

Les pays membres de l'OPEP ont-ils définitivement "mangé leur pain blanc" ?

Stéphan Silvestre : Cette étude, très intéressante, montre une chute du revenu moyen des exportations de pétrole par habitant, descendu de près de 3 000 $/an au début des années 2010 à environ 1 200 $/an aujourd’hui. Cet indicateur est très instructif, mais attention à ne pas l’interpréter comme un revenu direct pour les habitants. Tout d’abord, les revenus du pétrole restent avant tout dans les compagnies pétrolières (exploitation, investissements) ; ensuite, la part qui revient à l’état est bien souvent captée par une minorité de bénéficiaires. En second lieu, ces moyennes cachent de fortes disparités entre les pays, ces revenus pouvant s’échelonner entre 180 et 12 000 $/an selon les pays.

Ces chiffrent nous rappellent aussi combien sont volatiles les revenus des matières premières. Leurs effets sur les économies des pays exportateurs sont donc avant tout conjoncturels et doivent être considérés comme un complément de revenus et en aucun cas comme une activité économique de base. Tous les pays devraient développer leurs économies sur la base des produits manufacturés (ou des services), mais jamais sur les matières premières, au risque de s’en mordre les doigts tôt ou tard. À cela s’ajoute un autre effet : les consommateurs sont maintenant majoritairement des pays émergeants, voire à faible niveau de vie. Or, ces pays, contrairement à ceux de l’OCDE, sont peu enclins à payer très cher leur pétrole. Cela signifie que le temps des vaches grasses, pendant lequel les producteurs profitaient des pétrodollars occidentaux est maintenant révolu et ils devront maintenant se contenter de pétroyuans ou pétroroupies bien moins abondants.

De la progression démographique à la nouvelle concurrence due à l'explosion de la production américaine, quelles sont ces causes structurelles qui sont à l'origine de cette "nouvelle donne" ?

Stéphan Silvestre : Ces deux facteurs ont pesé dans le même sens, mais le premier est conjoncturel alors que le second est structurel. Si les revenus pétroliers par habitant ont été divisés par deux depuis cinq ans, ce qui est en effet imputable au développement du pétrole non conventionnel aux États-Unis, ils restent légèrement au-dessus de leur niveau d’il y a vingt ans. Cela pourrait paraître encourageant, mais si on considère les revenus bruts de l’OPEP sur la même période, on constate qu’ils ont triplé. Cet écart entre revenus bruts et revenus par habitant est clairement dû à l’effet de la démographie, qui a augmenté de 50% en vingt ans. Il s’agit là d’un effet structurel qui va se poursuivre durant les prochaines décennies : une nouvelle hausse de 50% attendue d’ici vingt ans se traduira cette fois non plus par une atténuation de la hausse de la rente pétrolière, mais bien par sa baisse. À cela s’ajoutera un autre effet structurel défavorable : le développement des véhicules non pétroliers va s’amplifier dans les pays émergeants (notamment la Chine et l’Inde) et une baisse de la demande est prévisible. Cela entraînera non seulement une baisse des volumes, mais aussi des prix. La rente pétrolière par habitant n’aura alors plus rien à voir avec ce qu’elle a été au début des années 2010.