Aquarius, Budget 2019 et affaire Benalla : ces causes politiques qui expliquent le décrochage des sympathisants LR d’Emmanuel Macron et qui fragilisent sérieusement l’idée d’un accord entre modérés en vue des européennes

Atlantico : Selon les derniers sondages datant de la fin du mois de juillet, la côte de popularité d'Emmanuel Macron auprès de l'électorat LR chutait de 8 points sur un mois, passant de 47 à 39 points, soit un seuil proche des 37% enregistré au mois d'août 2017 par le président auprès de cet électorat. Cette baisse de popularité chez les LR ne s'est pas accompagnée d'une baisse comparable auprès des électeurs de plus de 65 ans, pourtant souvent considérés comme le noyau dur des sympathisants LR. (+ 3 points , de 38 à 41%).

Parallèlement, Emmanuel Macron chute fortement auprès des artisans, commerçants et chefs d'entreprises. Que peut-on en conclure sur les causes de la baisse d'Emmanuel Macron chez les sympathisants LR ?

Jérôme Fourquet : Lorsque l'on met en regard les évolutions parmi la population des sympathisants LR d'une part et d'autres catégories - elles sociologiques - qui sont réputées proches de la droite; on voit effectivement des résultats divergents. On a donc bien des causes politiques au décrochage observé dans l'électorat LR. Ces causes, ils faut en trouver l'origine et pour ce faire, il est possible de travailler chronologiquement puisque le baromètre IFOP est réalisé sur une plage de deux semaines. Ainsi, nous avons pu créer le distinguo entre les résultats de la première semaine, avant l'affaire Benalla, et ceux de la 2e semaine, pendant l'affaire elle-même.

Cette analyse nous indique que l'essentiel de la baisse était déjà perceptible avant le déclenchement de l'affaire Benalla, auprès des sympathisants LR. La baisse est donc sans doute liée à ce qu'il s'est passé avant, d'une part autour de la gestion de la crise migratoire dans le cadre de l'affaire de l'Aquarius – qui a donné lieu à une prise de parole assez alambiquée de la part du président de la République (entre un refus ferme d'accueillir le bateau dans un port français et "en même temps" l'accueil d'une partie des rescapés en France). Cette attitude contrastée s'est également accompagnée d'une charge virulente à l'encontre de nos partenaires européens qui sont les plus opposés à l'accueil des migrants.

Dans le même mouvement, on critique l'égoïsme et l'attitude inacceptable du gouvernement italien qui refusait l'accueil de l'Aquarius alors que la France d'Emmanuel Macron faisait exactement de même en déroutant le navire en Espagne, avant de dire que nous accueillerons une partie de ces migrants. Sur ce sujet qui est éminemment sensible pour l'électeur de droite, la position illisible d'Emmanuel Macron a provoqué un certain trouble qui est sans doute à l'origine du décrochage que l'on a observé. On peut ajouter un autre effet sur un autre terrain, qui est économique et social. Au mois de juin, nous sortions de la séquence SNCF, pendant laquelle l'électorat de droite apportait un soutien sans faille à Emmanuel Macron dans son opposition à la CGT cheminots. La fin de cette séquence a fait perdre de la vigueur au soutien à Emmanuel Macron chez les LR.