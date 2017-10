Appel de Grigny : comment refonder une politique de la ville efficace après 40 ans d'errance ?

Décryptage

Je ne vous oublie pas Comment se rendre inoubliable aux yeux des autres : petit mode d’emploi validé par les sciences cognitives Carmen Simon, cognitiviste américaine et auteur de "Impossible to Ignore: Creating Memorable Content to Influence Decisions", propose 3 étapes à franchir dans les relations humaines pour devenir "inoubliable" aux yeux des autres.

Android KRACK la nouvelle faille sur les smartphones : voilà comment savoir si vous êtes concernés Des attaquants peuvent désormais lire le trafic Wi-Fi entre des périphériques et des points d'accès sans fil, et même le modifier pour injecter des logiciels malveillants sur des sites Web. Il semble que les appareils Android et Linux soient les plus touchés par ces multiples vulnérabilités.

Bisounours Délation bien ordonnée commence par soi-même La République du Bisounoursland ne serait plus aussi douce ni aussi câline si nos exceptionnelles Forces de l’Ordre et du Progrès Socialiste n’étaient pas tous les jours à l’affût.

A l'ancienne Moyen Orient : le retour de la tribu ? Le référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien organisé dans le nord du pays, s’est traduit par une approbation massive des Kurdes à la perspective ainsi tracée et par une condamnation assez générale tant des Etats de la région que des grandes puissances, effrayées du précédent qui se dessine ainsi.

Et après ? Le nucléaire iranien : Et maintenant que Trump l’a dé-certifié, que va-t-il se passer ? Comme attendu, Donald Trump s’est abstenu de certifier devant le Congrès américain le respect par l’Iran de ses engagements au titre de l’accord nucléaire du 14 juillet 2015.

Et de deux Une loi de finances contre les classes moyennes Le Gouvernement vient de présenter le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 qui est le deuxième acte majeur du quinquennat après la réforme du Code du travail.

N'est pas Robin des Bois qui veut Supprimer les allocs pour les familles riches, le très mauvais calcul économique du gouvernement De nombreux membres de la majorité sont prêts à mettre fin à l’universalité des allocations familiales et à la supprimer pour les familles les plus aisées. On parle de 440 millions d’euros par an.