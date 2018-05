"Les années Agnès B." : le très beau portrait d'une femme aussi créative que libre

LIVRE

Les années Agnès B.

de Myriam Chopin et Olivier Faron

Préface d’Isabelle Adjani

Editions de l’Observatoire

216 pages.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Le parcours exceptionnel de la styliste Agnès B, de ses débuts Rue du Jour à Paris à la création d’un grand centre artistique: à la fois mécène et acheteuse d’instinct sa collection va des dessins de jeunesse d'Andy Warhol aux toiles d'Alighiero Boetti, des sculptures de Jean-Michel Othoniel ou d'Alexander Calder, des tableaux des cinéastes David Lynch et de Gus Van Sant aux photos de Nan Goldin et de Malick Sidibé (elle fut une des premières à manifester son intérêt pour l’art photographique africain).

POINTS FORTS

- En cette période de célébration des 50 ans de mai 1968, le portrait d’une jeune femme qui a mis au cœur de sa pratique les idéaux de la rébellion paraît bien opportun . Pourtant l’hommage rendu par les auteurs au parcours exceptionnel de la styliste Agnès B n’a rien de complaisant et bien habile celui qui pourrait affirmer que cette biographie est –genre oblige- autorisée ou pas en dépit d’une admiration manifeste des auteurs pour leur modèle.

- Le parcours dans le dédale soixante-huitard est impressionnant. Deleuze et Guattari, Roland Barthes, Giacometti , Patti Smith, Jean-Michel Blasquiat, Keith Haring, Serge July , Jean-Luc Godard … Qui Agnès n’a –t-elle connu ou encouragé des plus pointues élites de l’art contemporain, de la pensée révolutionnaire ou du rock , de la presse ou du cinéma?

Aujourd’hui, toujours, les stars les plus « in », les plus dans le move sont dans son environnement, de Nekfeu à Vincent Dedienne.

- La personnalité de la styliste enfin y est passé au crible, y compris son milieu familial versaillais « tradi ». Sans tabou y est abordé la question de l’inceste dont a été victime la jeune Agnès Troublé de la part d’un oncle « bien sous tout rapport », sorte de modèle familial(un classique). Inceste qui la poursuivra toute sa vie et qu’elle cherchera à exorciser dans un film, beaucoup plus tard. Même si une large partie du texte évoque cette question point de psychanalyse sauvage de la part des auteurs. Les faits déroulés par les historiens cherchent à comprendre certes pourquoi la jeune femme a cherché à s’inventer une nouvelle peau à travers le vêtement mais surtout à exprimer un besoin de liberté et d’ouverture sincère sur le monde qui se traduira plus tard par des engagements et des combats constants (contre le mal logement, le sida, les violences faites aux femmes etc.)

- - L’analyse économique fouillée de l’entreprise, des débuts (avec son refus du marketing et de la pub) jusqu’aux évolutions récentes (avec notamment le tournant environnemental) et les adaptations nécessaires sur fond de mondialisation. Agnès B est aujourd’hui classée dans les 500 premières fortunes mondiales.