Apres une année de déchirements politiques, l’Autriche défend ses traditions et retrouve son unité à Paris.

Incroyable Autriche. On la croyait divisée, à la française. On s'imaginait une opposition irréconciliable de blocs entre d'un côté l'extreme droite et de l'autre la gauche à laquelle la droite traditionnelle s'était finalement ralliée. Difficile à vivre pour ces Autrichiens de France que cette année où son unité a été malmenée et qui étaient déjà montrés du doigt pour avoir placé le candidat du FPÖ de droite extrême, en position d'être élu, à 59% des voix. Et un psychodrame: une élection présidentielle tendue, annulée pour quelques voix, programmée puis reportée et finalement rejouée avec la victoire de Alexander Van der Bellen sur son concurrent Norbert Höfer.

Et, soudain, c'est la réconciliation. L'Autriche est redevenue elle-même, consensuelle, pacifique, fière de son histoire et de ses valeurs.

Et ce samedi 21 janvier 2017, à l’hôtel InterContinental, la communauté autrichienne de France va célébrer son art de vivre à Paris lors de sa soirée de bal viennois annuel. L'Association autrichienne à Paris permet ainsi aux Autrichiens et aux amis de l’Autriche de dépasser les clivages d’hier pour se retrouver sur l’essentiel: la célébration de l’une des plus vieilles nations du monde, fière de ses racines, modèle de cohésion sociale en Europe. Dans les magnifiques salons "Opéra" et "Ravel", les robes longues croiseront les smokings, et tous applaudiront le fameux bal des débutantes avant de danser la valse sur les musiques de Strauss et le quadrille hérité de la cour française, symbole de l'alliance millénaire entre la France et l’Autriche. "Nous sommes fiers d’être Autrichiens et de ce que historiquement l’Autriche a apporté à l’Europe", nous dit Melitta Schneeberger, vice-présidente de l'Association et maîtresse des cérémonies. L’esprit de Vienne, c’est peut-être en effet ce souffle qui mêle tradition et modernité, qui sait dépasser les clivages par son patriotisme, et qui manque à certaines nations d'Europe.