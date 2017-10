Andrej Babis, le milliardaire populiste tchèque qui pourrait vite devenir le nouveau caillou dans la chaussure de l’Europe

Atlantico : L'élection présidentielle tchèque, qui se tiendra en janvier 2018 devrait voir un nouveau candidat "populiste" faire parler de lui. Andrej Babis, un magnat de la presse millionnaire devenu ministre des Finances (et révoqué), que l'on compare souvent à Donald Trump ou Silvio Berlusconi, semble en bonne position. Après la victoire de l'ÖVP certainement allié au FPÖ en Autriche et les bons résultats de l'AfD en Allemagne, l'Europe "populiste" devient-elle une menace pour l'unité de l'Europe comme l'affirme le Washington Post ?

Florent Parmentier : Il faut observer que les trois cas observés témoignent d’un essor général des populistes sur le continent européen, mais également de la diversité des réactions face à des systèmes établis.

En effet, les contestataires autrichiens ou allemands ne sont pas portés par des milliardaires, quand Andrej Babis représente la deuxième fortune du pays. Comme pour les autres pays du groupe de Visegrad, la candidature de Babis s’inscrit de fait dans le « post-post-communisme », le post-communisme ayant été caractérisé par cette période des années 1990 et 2000 pendant laquelle l’impératif politique d’intégration au sein de l’OTAN et de l’UE l’avait emporté sur toute autre considération. Moins de 15 ans après l’élargissement de l’Union européenne, on peut effectivement dresser le constat d’un affaiblissement de ces valeurs, sans pour autant considéré que l’Europe Centrale porte seule ces valeurs en elle (l’Europe de l’Ouest ayant ses propres démons populistes).

Comme je l’avais avancé dans mon ouvrage Les chemins de l’Etat de droit (Paris, Presses de Sciences Po, 2014), il ne faut pas considérer la transition démocratique à laquelle nous avions insisté au cours des années 1990 et 2000 comme un résultat irréversible ; plutôt que de transition, il faut parler d’un « chemin » plus heurté qu’il n’y paraît. De manière parallèle, nous ne vivons pas dans une transition vers la démocratie illibérale ; toutes les démocraties européennes ont sécrété leurs propres anticorps contre les dérives autoritaires. Il n’y a rien d’inéluctable dans la vague qui vient.

Cyrille Bret : l’internationale des populistes n’existe pas encore. En Europe, les partis considérés comme populistes restent hétérogènes. Dans les Etats l’Europe centrale et orientale anciennement démocraties populaires sous le contrôle soviétique, les partis sont aujourd’hui unis par la méfiance à l’égard des tendances fédéralistes bruxelloises, l’hostilité aux migrations et à l’islam ou encore par les revendications de « petits pays » à l’égard du couple franco-allemand. La République tchèque en général et Andrej Babis en particulier s’inscrivent dans cette mouvance. Avec la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, elle consolide la coopération au sein du V4 ou « groupe de Visegrad » pour porter ces messages dans les institutions européennes. Toutefois, si certaines thématiques sont communes, des divergences sont manifestes. Ainsi, l’attitude à l’égard de la Russie n’est pas la même en Pologne et en Hongrie.