Ancien journaliste devenu pourfendeur des médias, populiste de gauche, apôtre de la décroissance... De quoi François Ruffin est-il le nom ?

François Ruffin est candidat dans la première circonscription de la Somme. Cela renforce encore l’unité de sa démarche, vieille de deux décennies. Journaliste passé par le Centre de formation des journalistes (CFJ), ancien de l’équipe de Daniel Mermet à France Inter, collaborant fréquemment au Monde Diplomatique, il a lancé Nuit Debout et remporté un César pour son documentaire Merci Patron !. François Ruffin a ainsi quelques solides atouts pour peser au sein de la gauche d’après l’élection présidentielle.

À l’instar d’Emmanuel Macron (ils ont deux ans de différence), François Ruffin a grandi à Amiens, où il vit encore. Pour le comprendre, il faut être conscient que le fil rouge de sa démarche passe par cette fidélité à un territoire et par l’application d’une stratégie contre-hégémonique de long terme. Chaque action de François Ruffin – journalisme à Fakir, réalisation de Merci Patron !, inspiration de Nuit Debout, candidat désormais – s’inscrit dans cette logique.

Parti à la conquête de la France des ouvriers et employés, celle qui a tourné le dos au PS, adepte de solutions économiques protectionnistes, et partisan de la décroissance, François Ruffin sait que l’action politique passe par le développement de références communes et donc par un combat idéologique et culturel, dans lequel l’adversaire doit être nommé clairement. Hostile au Parti socialiste, il fait prêter serment aux militants de Nuit Debout de « ne plus jamais voter PS » puis engage une campagne visant à mettre fin à la « discipline républicaine », accusée de contribuer au maintien en vie d’un Parti socialiste passé de la lutte des classes à l’accompagne‑ ment du capitalisme financier. Dans Merci Patron !, il tourne en ridicule Marc-Antoine Jamet, élu socialiste de l’Eure et Secrétaire général de LVMH. Cette fois, c’est à une autre « fabiusienne » du PS qu’il s’attaque en défiant la secrétaire d’État Pascale Boistard dans la circonscription de la Somme, dont le communiste Maxime Gremetz fut longtemps le député.

François Ruffin rejoue-t‑il là un « classe contre classe » récurrent au sein du mouvement ouvrier ? François Ruffin dresse le constat implacable du bilan d’un Parti socialiste qui aurait changé de nature en 1983 en adhérant au libéralisme. Ce n’est pas l’opposition de la « révolution » au « réformisme » qui motive Ruffin, mais l’idée qu’il existe une gauche et une gauche qui a cessé d’être de gauche, le PS. C’est à un « populisme de gauche » – façon Podemos – que François Ruffin pense, tout en s’affirmant authentiquement « social-démocrate », façon d’occuper l’espace traditionnel du PS en le chassant de ses dernières terres. Fakir publie un grand entretien avec Chantal Mouffe, la théoricienne du « populisme de gauche » et apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon, candidat de la « France insoumise ». Sur le fond, il milite notamment pour le protectionnisme et manifeste plus que de la sympathie pour les thèses de la décroissance. Cherchant ainsi à forger une unité entre des éléments issus de la gauche radicale et de l’écologie politique, il maintient ce rêve unitaire tout en développant une indépendance certaine par rapport aux formations déjà existantes. « Les faire plus chier que le Front national » est ainsi l’un des slogans d’une campagne dont les couleurs rouge et verte symbolisent les bases du renouvellement idéologique promu par Ruffin.