Amoureux du passé ou allergique aux archaïsmes, le clivage inattendu de la campagne 2017

La succession de débats pour la présidentielle a révélé une kyrielle d’archaïsmes qui ont surpris et insupportent une partie de l’électorat qui a compris là pourquoi elle s’était détachée de la politique. Une bonne moitié de la population française ne supporte plus les archaïsmes qui se terrent dans les discours, dans les attitudes, dans les programmes... Et c’est effectivement la campagne présidentielle avec ses crises, ses rebondissements, ses psychodrames qui a révélé au grand jour ces archaïsmes. La confrontation des projets et des personnalités les a mis en évidence.

Et désormais, une grande partie de l’électorat tient compte de la façon dont sont gérés ces archaïsmes pour effectuer leur choix et cela, indépendamment des facteurs de base liés à l’idéologie, au statut social, aux conditions de vie et d'habitat, à la religion et aux conditions socio-professionnelles. La génération la plus sensible à ce décalage est celle des moins de 40 ans. Qu’ils soient en difficultés économiques et sociales ou très intégrés, ils estiment que les personnels politiques sont profondément décalés par rapport aux réalités.

Voilà résumés les 10 principaux grands archaïsmes dans la vie politique et les programmes auxquels une grande partie des français n’adhèrent plus.

1er archaïsme : considérer l’Etat et ses filiales capables de tout réguler, de tout gérer et de tout payer.

C’est tendance chez beaucoup de candidats qui dénoncent le recul de l’Etat et qui promettent une restauration du pouvoir. La promesse est illusoire, la majorité de l’opinion sait bien que l’Etat a dû céder du pouvoir d’influence aux très grandes entreprises, aux ONG, et aux organisations internationales. Il y a un certain nombre de candidats qui ignore totalement cette réalité incontournable.

2e archaïsme : promettre qu’on peut s’enfermer dans ses frontières, empêcher les délocalisations et freiner les importations.

Le discours protectionniste est partagé par beaucoup. Sauf qu’il ne peut pas y avoir de réalité dans la mesure ou plus de la moitié de ce que nous consommons tous les jours vient de l’étranger. Parallèlement, plus de 30 % des emplois dépendent des exportations.

3e archaïsme : affirmer qu'on pourrait se passer de l’Europe. Sans doute possible, sauf qu’il faudrait nécessairement vivre autrement dans la mesure où l’appartenance à l’Europe nous protège et crée un immense marché de 300 millions de consommateurs qui ont pratiquement la même culture et le même niveau de vie.

Impossible de vivre sans ce grand marché. Les anglais vont essayer de plonger dans le Brexit, mais ils sont obsédés par la nécessité de signer des accords d’échanges avec les pays européens pour conserver les avantages du grand marché. Equation impossible. Plus de la moitié de la population des moins de 40 ans ne peut pas imaginer vivre en dehors de l’Union européenne.