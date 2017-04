American playboy : JFK, ce si distingué dom juan...qui était finalement un vrai malade du sexe

En ce domaine comme en bien d’autres, tout est affaire de sémantique au fond. Un homme à femmes est un familier du beau sexe, tandis qu’un coureur de femmes en est un amateur patenté. Un don Juan renvoie à une version distinguée sinon littéraire de la séduction classique, contrairement au débauché dont le projet paraît plus terre à terre, même s’il arrive parfois à ce dernier d’être affublé du qualificatif plus soft de libertin.

Jack Kennedy cumule apparemment toutes ces caractéristiques.

Connaisseur de femmes, il l’est d’instinct, encouragé par le milieu aisé dans lequel il évolue qui ôte bien des inhibitions. Coureur et libertin relèvent chez les Kennedy de l’atavisme familial, Joe ayant établi un standard élevé à l’usage de ses enfants. Mais, dans sa quête inlassable de femmes et dans sa recherche prédatrice du sexe, Jack présente une sorte d’addiction qui se rapproche à maints égards de l’anormalité pathologique.

Au commencement de l’existence ou presque de celui qu’on surnommera JFK est la maladie. Écoutons à cet égard son frère cadet Bobby : «Une bonne moitié au moins des jours qu’il a passés sur cette terre ont été des jours de douleur physique intense.» Bobby n’exagère pas le moins du monde même si Jack trouve le moyen d’en plaisanter: « Si j’écris ma biographie, je l’intitulerai Jack Kennedy: une histoire médicale.» Cette biographie, il ne l’écrira jamais. Il tâchera même obstinément, avec l’aide de ses proches, de dissimuler ses affections afin qu’elles ne se transforment pas en handicaps pour sa carrière politique. Dès sa prime enfance, Jack est de constitution fragile, ce qui constitue plutôt une anomalie chez les Kennedy qui sont, en bons Irlandais, des gens sains, vigoureux, voire rugueux. Jack, lui, est malingre et a l’apparence d’un fil de fer. Rien à faire pour qu’il se remplume. Il est vrai qu’il est le plus souvent cloué au lit: maladies infantiles, diarrhées et problèmes intestinaux, bronchites chroniques, crises d’asthme et d’urticaire, allergies en tous genres. Il a seulement trois ans quand on le croit déjà perdu en raison d’une scarlatine aggravée. Son père, qui l’a transporté lui-même aux urgences de l’hôpital de Boston, reste à son chevet plusieurs jours durant. Il jure de léguer à l’Église catholique la moitié de sa fortune si son second fils s’en sort.

Très jeune, Jack doit porter des lunettes, des chaussures orthopédiques ainsi qu’une armature en forme de corset. Les médecins qui l’examinent diagnostiquent ce qu’ils appellent un «dos instable», à savoir une malformation congénitale très douloureuse qui limite ses activités physiques et entraîne un affaissement de la voûte plantaire. Le futur JFK est astreint à de longues périodes de repos forcé. Parfois même, et jusqu’à l’âge adulte – ce qui sera occulté dans la quasi-totalité de ses photographies –, il doit recourir à des béquilles pour se mouvoir. Il est en tout cas bourré de médicaments, comme en témoignera son frère Bobby : «Quand nous étions gamins, nous avions l’habitude de faire une blague sur les risques qu’encourait un moustique en piquant Jack : avec ce qu’il avait dans le sang, l’insecte était presque assuré de mourir…»