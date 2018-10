Amazon/ Alibaba / Tencent : le trio en train de prendre la leadership de la 3e révolution industrielle

Atlantico : Concrètement, ces trois entreprises sont-elles en passe de prendre le leadership de la troisième Révolution industrielle ?

Michel Ruimy : Tout d’abord, face à l’essor des nouvelles technologies, on parle de « troisième » voire de « quatrième » révolution industrielle.

Or, il s’agit d’une notion floue, qui mérite une clarification. En effet, la notion de « révolution industrielle » reste une appellation mal contrôlée, de même que le nombre et la chronologie des ruptures et des innovations qu’elle est censée désigner. Pour s’y retrouver, certains économistes proposent une définition qui a le mérite de la clarté.

Pour qu’on puisse parler de révolution industrielle, il faut que trois éléments soient réunis : d’abord une source d’énergie nouvelle, ensuite des modes de communication inédits, rendus possibles par elle, enfin, une transformation des modes de production et de l’organisation du travail qui découlent directement des deux innovations. Ainsi, les révolutions industrielles désignent de grands cycles d’innovation qui ont profondément transformé la dynamique économique dans son ensemble.

Ainsi, on en recense en général trois. La première commence dans la seconde moitié du XVIIIème siècle avec l’exploitation du charbon et voit apparaître le factory system qui rassemble autour des machines des salariés autrefois dispersés dans différents corps de métiers. La deuxième débute à la fin du XIXème avec la découverte de l’électricité et se caractérise par l’apparition du travail à la chaîne sous l’influence du taylorisme. La troisième commence dans les années 1970 avec les technologies de l’information et de la communication et voit se développer, dans le sillage du toyotisme, des méthodes d’organisation privilégiant le contrôle qualité, la polyvalence et le juste-à-temps. Chacune de ces révolutions s’accompagne d’un processus de « destruction créatrice » (Schumpeter) : les innovations et les performances des nouveaux secteurs font vieillir rapidement le capital existant, en même temps qu’elles ouvrent de nouvelles perspectives de création de richesses, qui profitent à l’ensemble de l’économie.

La quatrième révolution industrielle serait caractérisée par des développements sans précédent dans la génétique, l’intelligence artificielle, la robotique, la nanotechnologie, l’impression 3D, la biotechnologie, etc. Un des éléments de son existence est la très grande rapidité avec laquelle notre environnement évolue.

Avec la révolution industrielle en cours, il me semble qu’il faut s’émanciper de l’acception traditionnelle. Les révolutions industrielles antérieures ont libéré l’humanité du pouvoir des animaux, rendu possible la production en série et apporté des capacités numériques à des milliards de personnes. La nouvelle est fondamentalement différente. Elle se caractérise par une gamme de nouvelles technologies qui fusionnent les mondes physique, numérique et biologique, touchant toutes les disciplines, les économies et les industries, et même des idées provocantes sur ce que signifie « être humain ».