La presse s’est emparée de la démission du secrétaire américain à la sécurité nationale pour diffuser de fausses nouvelles de manière à incriminer - une fois de plus - la Russie.

Deux sexologues américains ont déclaré que la pratique du sadomasochisme pouvait avoir des effets bénéfiques pour l'organisme. Il permettrait entre autre chose de réduire le niveau de stress et de renforcer l'immunité du corps humain. Dans tous les cas, une activité sexuelle n'est jamais négative.

La réunion qui doit se tenir le 20 février mettra en question la politique d'austérité entreprise par la Grèce depuis des années. Il s'agira de savoir si le remède a fonctionné et s'il faut continuer ou non le traitement. Mais certains "docteurs" semblent déjà avoir leur petite idée sur le diagnostic et la posologie...