"Alvin Ailey American Dance Theater" : le top du top de la danse contemporaine

DANSE

« ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATER »

dans le cadre des ÉTÉS DE LA DANSE.

INFORMATIONS

La Seine Musicale, Ile Seguin

92 Boulogne-Billancourt

Jusqu’au 22 juillet

RECOMMANDATION

EN PRIORITÉ

THÈME

Comme toujours avec Alvin Ailey…, il n’y a pas un seul thème, puisque chacun des ballets présentés a des couleurs, des rythmes et des gestuelles différentes. C’est d’ailleurs cette extraordinaire diversité qui participe de la luxuriance de cette Compagnie, connue pour mettre le feu aux planches partout où elle passe. Pour cette nouvelle édition des Etés de la Danse, elle a mis cinq programmes à son affiche, un patchwork de pièces signées des plus grands chorégraphes contemporains, vivants ou récemment disparus, de Billy Wilson à Paul Taylor, de Robert Battle à Hope Boykin, sans compter, bien sûr, Alvin Ailey , présent avec quatre pièces emblématiques , dont Blues Suite, qui fut la première créée par le chorégraphe pour sa Compagnie, en 1958, Cry, un solo qu’il écrivit en 1971 pour la danseuse Judith Jamison en hommage à sa mère, et, bien sûr, ce chef d’œuvre de 1960, à la beauté inépuisable,Revelations .

POINTS FORTS

- Solos, duos ou pièces de troupe, les ballets présentés ici sont tous, sans exception, des joyaux de l’art chorégraphique. Diversité, brassage et métissage ayant toujours fait loi chez Alvin Ailey, les quinze œuvres inscrites au programme balayent, à elles seules, tous les styles. Jazz, modern dance, danse africaine, hip hop, classique ou autre… elles peuvent donc combler tous les goûts et tous les appétits. A l’enchantement des yeux s’ajoute le plaisir des oreilles : ces ballets ont tous été cousus sur des musiques sublimes, signées, en vrac, Duke Ellington, Astor Piazzolla, Nina Simone, Ella Fitzgerald, etc…

- Les danseurs (34, filles et garçons) sont sculptés comme des athlètes et beaux comme des dieux. Bourrés d’énergie et de précision, comme visités par la grâce, ils swinguent, sautent, tournent, se déhanchent ou glissent sur le plateau avec une élégance et une virtuosité qui soulèvent les spectateurs. Il est impossible de résister à leur joie de danser, même lorsqu’ils interprètent des œuvres qui, comme Revelations, évoquent les heures les plus sombres de l’histoire du peuple afro-américain.

- Pour laisser tout l’espace à la danse, il y a peu, ou pas de décors. En revanche, les costumes sont magnifiques.

POINTS FAIBLES

Le choix des ballets et leur interprétation méritant tous les superlatifs, je ne vois aucun point faible.

EN DEUX MOTS

C’est la cinquième fois que la Compagnie Alvin Ailey vient à Paris dans le cadre des Étés de la Danse. Et nul doute que ce Ballet, en majorité afro-américain, va de nouveau enchanter ce festival qui en est à sa treizième édition.

Si on aime la danse, on ne pourra pas ne pas succomber à cette troupe de trente-quatre danseurs de haut niveau, qui propose en partage beauté, virtuosité, jubilation et musicalité, et cela, avec un programme éclectique et divers : quinze pièces, dont cinq données pour la première fois à Paris.