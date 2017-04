L'alternance d'après : y-aura-t-il encore une place pour une opposition qui ne soit pas anti-système après une élection d'Emmanuel Macron ?

Atlantico : si l'avenir politique d'Emmanuel Macron, dans la perspective des législatives, semble encore incertain, il en est de même de la structuration de l'opposition. Alors que la France semble aujourd’hui divisée entre quatre courants se partageant 80% des votants, comment l'opposition pourrait-elle se structurer ? Alors que chaque camp semble se diviser entre ceux qui souhaitent faire perdurer un clivage traditionnel droite-gauche et ceux qui cherchent à incarner une opposition antisystème, quels sont ceux, qui pourraient prendre le "dessus" au cours des prochains mois, au sein de chaque camp ?

André Bercoff : C'est difficile de dire comment va se structurer l'opposition sans les résultats du second tour. Ce qui est certain, c'est que le clivage droite – gauche va s'estomper, sinon disparaître. Dans l'hypothèse d'une victoire d'Emmanuel Macron, tout dépend du score de Marine Le Pen. Si il obtient un pourcentage important de voix, elle incarnera l'opposition de droite. Il faut également compter sur Mélenchon qui, avec France insoumise, effacera certainement le PS en s'imposant comme l'opposition antisystème de gauche. Mais en tout cas, je ne vois pas ces deux-là mélanger leurs votes et leurs étiquettes.

Pierre Bréchon : Les rapports de force qui structureront l’assemblée ne seront pas identiques à ceux qui ont émergé du premier tour présidentiel. Le mode de scrutin majoritaire utilisé pour les législatives, dans 577 circonscriptions, donne une prime très importante aux forces politiques qui auront noué une alliance électorale en vue du second tour. Comme antérieurement, le Front national sera probablement isolé et devrait donc n’avoir qu’un nombre de députés assez limité sauf si les Républicains éclataient et qu’une partie de leurs élites forment une nouvelle entité passant alliance avec le FN. Ce n’est pas l’hypothèse la plus probable ! La France insoumise aura aussi beaucoup de difficulté à obtenir un résultat semblable à celui du premier tour et son nombre de députés élus risque d’être très bas, sauf peut-être si un accord de désistement était passé avec le socialistes ou une partie d’entre eux. Donc les principales forces antisystème de la présidentielle – aux extrêmes de l’échiquier politique - risquent de n’avoir qu'un poids restreint dans l’assemblée et dans l’opposition. Le mode de scrutin législatif favorise aussi les forces politiques qui ont des personnalités implantées depuis longtemps dans leurs circonscriptions, donnant ainsi une prime aux partis traditionnels de gouvernement. Le « dégagisme » qui semble fonctionner au niveau national marche jusque-là moins bien au niveau local. Le système partisan est en pleine recomposition et il n’est pas encore possible de bien identifier s’il y aura aux législatives une majorité issue des urnes, ni de quelle couleur politique serait cette majorité. On peut très bien imaginer une majorité de droite et une situation de cohabitation avec le président fraichement élu. On peut aussi imaginer que la majorité devra se construire par coalition entre forces politiques ou sur chaque projet, sans pérennité.