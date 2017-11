Allemagne : après les marchandages entre les Verts, la CSU et le FDP sur l'immigration et l'écologie, la future coalition se dirige vers un accord a minima

Atlantico : Il y a un mois, s’ouvrait le début des négociations concernant le compromis de coalition gouvernementale en Allemagne, mais celles-ci peinent à aboutir. Entre la CDU CSU, le FDP et les verts, quels sont les acteurs qui portent le plus de responsabilité dans ce blocage ? Comment départager la part de jeu politique et la part de réelle préservations des intérêts de ces partis dans cette discussion ?

Fabien Laurençon : La première phase de négociations, ou pour reprendre le terme allemand, d'entretiens exploratoires (Sondierunsgespräche) s'est achevée vendredi matin après un marathon de 15 heures de discussion entre les quatre partis sur un constat implicite d'échec: Verts, libéraux, CDU et CSU ne sont parvenus à s'entendre sur aucun objectif concret. Les discussions doivent reprendre aujourd'hui pour aboutir, dans le scénario idéal, à un accord de principe d'ici dimanche soir - date limite tacitement acceptée par les négociateurs, et fixée par le secrétaire général de la FDP, Wolfgang Kubicki.

C'est l'impression de découragement et de frustration qui dominait les commentaires cette semaine tant les points de désaccord ne semblent pas avoir diminué, voire se sont multipliés à l'issue des négociations.

Après une série de compromis de part et d'autre, notamment de la part des Verts qui ont assoupli un certain nombre d'exigences, par exemple sur la généralisation de la voiture électrique à partir de 2030. Au delà des jeux tactiques et des postures de négociation, les difficultés sont d'abord imputables au format complètement inédit, à quatre parties, et aux combinaisons qui en découlent.

Parmi les acteurs de ce blocage, figurent au premier chef les libéraux incarnés par Christian Lindner en affichant une position intransigeante sur le fond, tout en multipliant des déclarations conciliantes de façade. La FDP affirme même être prête à de nouvelles élections. Le blocage autour des questions fiscales, et en particulier la question de l'abandon du Soli, ou Solidaritätzuschlag, illustre cette ligne politique dure, sûre d'elle même, voire arrogante de la FDP, qui donne l'impressions de se considérer comme le réel pivot de la coalition, fidèle en cela à sa position historique de "faiseuse de rois", dans les coalitions précédentes des années 1970 et 1980.

L'autre facteur de paralysie dans ces négociations tient à la CDU-CSU et à la double crise de leadership de cette coalition dans la coalition :du côté de la CSU, l'affaiblissement de son dirigeant, Horst Seehofer,et la guerre de succession interne au parti et au sein du Landtag pour le remplacer par Markus Söder, constitue un handicap certain dans les négociations vis-à-vis des autres partenaires. Structurellement, l'érosion du parti est un phénomène ancien, qui a commencé bien avant la poussée de l'AfD.

Côté CDU, la paralysie des discussions révèle les limites du mode de gouvernance de la chancelière, et son incapacité à fixer un cap, un sens à ses partenaires. Cette dimension de chef d'orchestre au sein du quatuor politique en cours de constitution, fait aujourd'hui défaut, et c'est une des raisons des dissonances chroniques depuis un mois.