Alerte aux néo-identitaires : mais quand réagira-t-on aux dérives du CCIF et autres combattants dévoyés de la lutte contre le racisme et les discriminations anti-musulmanes ?

Atlantico : Le CCIF se présente simplement comme adversaire de « l'islamophobie ». Derrière cette façade, quel projet défendent-ils ?

Guylain Chevrier : Tout d’abord, il n’y a rien d’étonnant à ce que le CCIF réagisse de façon virulente face à ce livre, en tentant de le discrédité, malgré l’évidence d’une tendance à l’islamisation en Seine-Saint-Denis depuis longtemps rapportée par bien des sources et des témoignages. Le livre ne fait ici, à l’appui de nouvelles informations, que confirmer ce que l’on savait déjà, mais par une démarche journalistique se voulant par essence distanciée au regard de tout engagement politique, ce qui nous en donne encore un relief plus cru.

En apportant des éléments de preuve à ce que dénoncent de nombreux laïques, on renverse le discours du CCIF présentant l’islam uniquement comme victime d’une stigmatisation sur fond de rejet obsessionnel. On met à mal son fonds de commerce.

Le CCIF est de tous les combats qui favorisent la pénétration sans limite de la norme religieuse de l’islam dans notre société : revendication du halal à la cantine, des prières dans l’entreprise, du voile à l’école publique, n’est pas choquée par le fait que des musulmans refusent de serrer la main d’une femme, jusqu’à l’interdiction de toute critique de l’islam dénoncée comme une atteinte à la liberté de culte et une discrimination. Cette organisation invite à faire passer la religion avant tout, comme dans un pays musulmans, voire, comme dans une théocratie. Elle considère les musulmans non comme des citoyens mais comme membres d’une communauté religieuse à laquelle ils devraient être assignées et se soumettre. On peut comprendre pourquoi elle développe une telle haine de notre République, puisque cette dernière en est tout le contraire, comme Etat séparé des Eglises gouvernant au nom de la raison et non d’un dieu, ainsi que protégeant la liberté de conscience, le libre-arbitre et l’autonomie de l’individu.

Cette organisation se présente comme association antiraciste, mais c’est une imposture, car à ne défendre que l’islam, elle est tout le contraire du combat universaliste de l’antiracisme, porteur d’égalité des droits pour tous. Nous avons plutôt affaire avec le CCIF à un parti religieux qui ne dit pas son nom.

L’usage qui est fait du terme « islamophobie », qui sous-tend une phobie et fait donc appel à une notion relative à un rejet maladif de son objet, est en parfaite adéquation avec ce projet d’un islam sans limite qui, par amalgame, assimile toute contrainte imposée aux manifestations de l’islam à un délit. Ce qui concoure à l’établissement du délit de blasphème. Ce terme de défiance vis-à-vis de toute critique crée un boulevard aux pires revendications obscurantistes. En usant d’une victimisation à outrance on pousse dans le sens d’une reconnaissance juridique de ce terme qui serait une grande défaite pour notre démocratie et procurerait un véritable passeport à l’islamisme.

Le CCIF, qui partage avec les Indigènes de la République ce procès calomnieux et honteux de la France pour racisme d’Etat, fait progresser l’idée selon laquelle la laïcité serait tournée contre les musulmans, pour mieux justifier le rejet de notre République démocratique, ses mœurs libres, l’égalité homme-femme, ainsi que la liberté de l’individu. C’est une façon de rabattre des croyants apeurés par ce discours vers lui. C’est toute une idéologie qui participe aujourd’hui de la dynamique de la radicalisation. Il n’est pas étonnant que dans ces conditions environ 30% des musulmans revendiquent en France la charia et considèrent leur religion comme un instrument de révolte contre notre société, tel qu’a pu le rapporter l’avant dernier rapport de l’Institut Montaigne sur le sujet.

Quelle est leur manière de fonctionner ? Jeter en pâture le nom des étudiants ayant participé à l'enquête est-il une technique d'intimidation ?

Guylain Chevrier : Dans le prolongement de la victimisation à outrance et la provocation à la haine contre la République française qui est le socle de la propagande du CCIF, c’est une pratique typique des groupes de pression. La fin justifie les moyens, les plus arbitraires et retors, chez ceux dont le but est d’imposer leur unique vision du monde aux autres, à l’ensemble de la société. Ainsi, la revendication du droit supérieur des musulmans à vivre sans entrave leur religion quitte à l’imposer aux autres, montre que n’est nullement respectée la diversité au nom de laquelle il est prétendu ici défendre la liberté des musulmans. C’est tout à fait typique de ce double langage que les militants islamistes pratiquent, comme l’a toujours fait par exemple un Tariq Ramadan, en sachant utiliser les libertés que notre société procure pour en faire un instrument pour l’atteindre, et la déstabiliser. On doit avoir en mémoire que le CCIF a fait une série de procès à des intellectuels français qui ont eu le courage de dénoncer les risques de cette vision d’un islam communautariste agressif et militant, d’un islam politique. Mais il n’a pas obtenu gain de cause à son attaque contre la liberté d’expression. Ce livre vient renforcer l’exigence de notre vigilance mais aussi la nécessité d’agir pour contrecarrer un courant religieux radical qui n’hésite pas à faire pression sur les individus, à jouer d’intimidation, et ne s’arrêtera que si on déjoue son idéologie.