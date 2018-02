Alerte sur les marchés : les Français face aux injonctions contradictoires du gouvernement en matière de placements

Atlantico : Alors qu'un vent de froid frappe les places boursières mondiales, conduisant à la chute des marchés actions, une poursuite du phénomène pourrait pousser les investisseurs à choisir des actifs d'une nature plus "sécurisante" comme l'immobilier. Paradoxalement, alors que le gouvernement a mis en France l'IFI (Impôts sur la fortune immobilière), les investisseurs pourraient être ainsi contraints pas des injonctions paradoxales. Dans quelle mesure ce schéma pourrait conduire à ne faire que des perdants, entre les investisseurs d'une part mais également les projets de soutenir l'investissement "productif" par le gouvernement ?

Philippe Crevel : La correction du marché « actions » était attendue et est salutaire. La progression de ces derniers mois était trop rapide et était déconnectée des fondamentaux économiques. Elle a été provoquée par la réforme fiscale de Donald Trump et par un engouement pour les firmes du secteur NTIC. Le plein emploi aux Etats-Unis et la progression des salaires incitent la Banque centrale américaine à mettre en œuvre son plan d’augmentation des taux d’intérêt. La sortie des taux historiquement bas est un moment un peu délicat, surtout sur des marchés gorgés de liquidités, car ils amènent à des arbitrages assez importants.

En matière de placements, il ne faut pas céder au diktat du moment. La baisse actuelle des cours boursiers n’a rien à voir avec celle de 2008 ou de 2011. A l’époque, le système financier était menacé d’implosion en raison du blocage des échanges interbancaires. En ce début d’année, le contexte économique est bien orienté. La croissance s’affirme dans un grand nombre de pays et les entreprises dégagent des bénéfices croissants. Certes, la politique économique américaine n’est pas des plus adroites qu’il soit. En effet, en décidant une importante réduction des impôts en faveur des entreprises, Donald Trump entend accélérer la croissance d’une économie en situation de plein emploi. Il risque de la placer en surchauffe avec à la clef un accroissement du déficit commercial et du déficit budgétaire. La conséquence sera une augmentation plus rapide que prévu des taux et donc des tensions sur les marchés.

L’Europe sera placée sous tension du fait de l’écart entre les taux directeurs de la FED et ceux de la BCE. Le danger sera encore plus important pour les pays émergents qui pourraient être touchés par des fuites de capitaux, ces derniers étant attirés par le marché obligataire américain.

Pour le Gouvernement français, ce changement de cap ne devrait pas remettre pas en cause sa volonté de réorienter l’épargne des Français vers les entreprises. A priori, l’ajustement ne devrait pas être trop long. Il pourra donner lieu à des à-coups mais il s’agit avant tout d’anticipation par rapport aux décisions à venir de la banque centrale. Certes, si la situation devait perdurer, cela compliquera sa communication.