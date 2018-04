Alain Madelin : "Plutôt adroit dans les réformes jusqu’à présent, le gouvernement est particulièrement maladroit en ce qui concerne la SNCF"

Atlantico : Depuis que la réforme de la SNCF a été lancée par le gouvernement, le débat porte essentiellement sur le statut des cheminots et assez peu sur l'ouverture à la concurrence, qui constitue pourtant le volet central de ce projet de loi. Qu'en pensez-vous?

Alain Madelin : Je trouve que le gouvernement qui, jusqu'à présent, avait été plutôt adroit dans les réformes, est particulièrement maladroit en ce qui concerne la SNCF. Le vrai problème, aujourd'hui, c'est, d'une part, la clarification financière, une gestion plus responsable dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et cette dernière peut être le levier des transformations de la SNCF. Or, on est dans une situation où la SNCF bénéficie d'une rente de monopole et est prisonnière des errements d'une gestion étatique, politisée, depuis longtemps. Le gouvernement, après avoir dit que la situation financière de la SNCF n'était plus tenable - ce qui est vrai -, qu'il fallait réformer - ce qui est vrai -, a dit : "le problème, c'est le statut". Et, on ne sait trop pour quelle raison, le gouvernement a proposé de supprimer le statut. Mais il n'y a rien sur les retraites, qui sont renvoyées à un autre débat. Donc, en réalité, c'est un projet de loi, non pas sur la réforme nécessaire de la SNCF dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, mais ce sont des ordonnances débouchant sur une loi visant essentiellement à supprimer le statut et à modifier par ailleurs la structure juridique de la SNCF, ce qui est évidemment souhaitable. Ceci accrédite l'idée - à laquelle je ne crois pas -, selon laquelle le président cherche une victoire décisive contre les syndicats. Au fond, c'est une épreuve de force un peu voulue afin de lui donner un brevet de réformateur courageux qui lui ouvrirait la voie d'autres réformes. C'est vrai que le statut des cheminots n'est pas populaire dans l'opinion : ils ont l'emploi à vie, on suppose qu'ils bénéficient d'un certain nombre de privilèges - sur les retraites, il faudrait sans doute être un peu plus nuancé depuis la réforme de 2008, il y a les fameux billets de train gratuits, la légende de la prime de charbon -. Mais c'est une question relativement subsidiaire, cette question du statut, par rapport à l'ouverture à la concurrence et aux réformes qu'il faut faire dans le cadre de cette ouverture à la concurrence. Et là, on reste sur notre faim. Le gouvernement devrait nous dire quelle est l'économie que l'on va faire, puisqu'il a lancé cette réforme du statut en disant qu'il y avait 50 milliards de dettes, etc. En réalité, on ne fera pas plus de 10 millions d'euros d'économies par an. C'est le statut des cheminots qui est mis en mesure principale d'une réforme qui en réalité doit porter sur des milliards d'euros.