Alain Juppé, NKM, Aurore Bergé et une droite qui ne sait plus à quel soutien se vouer

Atlantico : Alain Juppé a à la fois soutenu publiquement Nathalie Kosciusko-Morizet qui a l'investiture LR à Paris et Aurore Bergé, qui avait participé à sa campagne aux primaires de la droite et qui, elle, concourt dans les Yvelines sous l'étiquette REM face à Jean-Frédéric Poisson, le candidat investi par LR. Pour Alain Juppé, ce soutien à Aurore Bergé se justifie par le fait qu'elle et lui "partagent les mêmes valeurs : amour de la liberté, attention envers les plus fragiles, adaptation de notre économie à la révolution numérique, engagement dans la transition écologique, amour de la France et attachement à l'Union européenne".

NKM pour sa part fait face à un candidat investi par REM à Paris et François Fillon lui a lui aussi apporté son soutien "pour défendre les couleurs de la droite et du centre et les intérêts des Parisiens qui se reconnaissent dans nos valeurs" (sans préciser lesquelles), Si on ajoute à ce cocktail détonnant le fait qu'Aurore Bergé a été l'une des premières parmi les Républicains à rallier Emmanuel Macron tout en critiquant vertement François Fillon, que faut-il retenir de cet enchevêtrement de barrages ou de soutiens au nom de valeurs partagées ?

Roland Hureaux : Il est difficile de blâmer Alain Juppé de privilégier les attaches personnelles sur les considérations de parti. Mais il ne s’agit pas de cela. Qu’il soutienne Nathalie Kosciusko-Morizèsest dans l’ordre des choses : ils appartiennent au même parti et ils ont à peu près les mêmes idées : c’est-à-dire n en principe, celles des Républicains mais avec un fort tropisme à gauche.

Qu’il soutienne un candidat "En Marche !" contre Jean-Frédéric Poisson à Rambouillet me parait en revanche un grave manquement aux obligations du parti auquel il appartient encore,d’autant que Jean-Frédéric Poisson,candidat à la primaire de la droite et du centre, a été loyal dans son soutien au candidat républicain, François Fillon.

Cela témoigne aussi d’une hostilité à ce que représentent Jean-Frédéric Poisson et le PCD : un catholicisme intransigeant sur les questions de société, qui n’exclut d’ailleurs ni l’« amour de la liberté, l’attention envers les plus fragiles, l’adaptation de notre économie à la révolution numérique, ou l’ amour de la France » qu’invoque Juppé. Il y a certes des divergences entre Juppé et Poisson sur la conception l’Europe, mais elles doivent faire l’objet d’un débat : c’est l’absence de ce débat sur ces questions au sein du grand parti de droite qui a fait le lit du Front national au cours des dernières années. Il ne justifie pas ce genre de « trahison ».

Je suis réservé sur le terme de « valeurs » qu’on emploie aujourd’hui à toutes les sauces. Heidegger, après Nietzsche, ont montré en quoi ce terme prêtait à confusion. On l ’emploie en général pour recouvrir d’un voile pudique (ou honteux) l’attachement à la morale chrétienne, en oubliant que celle-ci se réfère à des racines anthropologiques qui ne relèvent pas d’une confession particulière, qui sont ce que Saint Thomas d’Aquin aussi bien que Voltaire, Rousseau et Jules Ferry appelaient la morale naturelle. Quand on parle en revanche de mes valeurs, tes valeurs, ses valeurs, on tombe dans le relativisme. Or il et des principes moraux qui ne sont pas relatifs : par exemple « tu ne voleras pas », issu de la loi de Moïse, repris sous une autre forme dans la Déclaration des droits de l’Homme quand elle dit « La propriété est un droit inviolable et sacré ». On peut être en désaccord par exemple sur le statut de homosexuels, mais il ne s’agit pas de valeurs, il s’agit de politique.