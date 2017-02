"L’Aigle à deux Têtes" : l'aigle a vieilli...

En tant que Président de la République, François Mitterrand avait toujours refusé de reconnaître la moindre responsabilité de l’Etat français dans les affres de la collaboration ; plus tard Jacques Chirac était allé jusqu’à reconnaître une faute. Emmanuel Macron lui, fait toujours tout mieux que tout le monde.

Facebook n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était à l'origine. Il n'est désormais plus questions de garder contact avec ses "amis" mais d'utiliser le réseau social aussi à des fins professionnels.

Facebook n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était à l'origine. Il n'est désormais plus questions de garder contact avec ses "amis" mais d'utiliser le réseau social aussi à des fins professionnels.

Facebook n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était à l'origine. Il n'est désormais plus questions de garder contact avec ses "amis" mais d'utiliser le réseau social aussi à des fins professionnels.

Facebook n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était à l'origine. Il n'est désormais plus questions de garder contact avec ses "amis" mais d'utiliser le réseau social aussi à des fins professionnels.

Durant la guerre froide, plusieurs gouvernements et milieux stratégiques occidentaux ont estimé que l’on pouvait instrumentaliser le djihad comme une arme contre l’Union soviétique afin d’épuiser l’Armée rouge dans le conflit afghan depuis 1979.

Sylvain Fort a décidé de faire comme s'il était Herbert von Karajan et de raconter sa vie, à la première personne. Un défi redoutable. Un résultat assez impressionnant.

Alors que la course à l'élection présidentielle bat son plein la stratégie du Front national de Marine Le Pen commence à se dessiner. Loin du mouvement qui se résume à la dé-diabolisation le FN parie désormais sur une ligne bien différente.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Eaton, ville pro-Trump, voudrait un président plus présidentiel

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

En sortant je me suis précipitée sur le film. En le revoyant, pas de chance, je me suis tout autant ennuyée…

2/ La mise en scène est peu inspirée, triste et très loin du monde si créatif de Cocteau, d'habitude.

1/ Delphine Depardieu et Salomé Villiers sont remarquables et portent la pièce.

Du mercredi au samedi, à 20h45; et matinée le dimanche, à 17h.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres