Agriculture : les ventes directes de producteurs aux Parisiens vont se multiplier

On connaissait Sébastien Pelka en tant que spécialiste des circuits courts. L’homme met ainsi régulièrement son expérience en la matière au service de celles ou ceux qui veulent créer des magasins de producteurs, évidemment pour le moment principalement en province.

Ces connaissances, enrichies régulièrement par de nouvelles observations du terrain issues de chaque cas particulier qu’il a pu traiter, le conduisent aujourd’hui à monter une nouvelle structure de services, qu’il a appelée Direct Market.

Pas un intermédiaire de substitution, mais une société de services

C’est particulièrement intéressant, car la réflexion pour le moins poussée à l’origine du projet constitue une réponse concrète à la grande majorité des questions qui se posent pour exaucer le voeu, à la fois des consommateurs et des producteurs, de réaliser des ventes directes en plein Paris, dans un nombre élevé de lieux de vente. Quels sont ainsi les problèmes identifiés sur lesquels il a fallu plancher ? Pour le producteur : trouver des magasins distributeurs, trouver le moyen d’acheminer ses marchandises, s’assurer d’être payé selon un prix fixé par lui-même et dans des délais connus, obtenir un carnet de commandes à terme pour lui permettre d’organiser sa production en fonction de la demande. Pour le magasin : satisfaire une clientèle de plus en plus demandeuse de produits en vente directe mais pas obligatoirement prête à augmenter son budget « nourriture » pour autant.

Direct Market n’est pas un nouvel intermédiaire qui remplacerait les autres, « car nous n’achetons pas pour revendre derrière », précise Sébastien Pelka. C’est une société de services, d’accompagnement. Le magasin paye le producteur directement, sans intermédiaire, au prix fixé par le producteur (évidemment, si ce dernier veut vendre 6 oeufs à 10 €, il ne trouvera aucun magasin preneur). Le service consiste en la mise en relation, la vérification des livraisons (empaquetage et transport), la vérification des paiements, et le magasin rémunère donc au final le producteur, le transport, plus le service à 10 % du prix producteur (le magasin reçoit 100 € de marchandises, il paye 100 le producteur, 10 € le service, plus le prix du transport). A l’arrivée, ça lui revient évidemment moins cher ainsi que par les circuits de distribution actuels, tellement les intermédiaires sont importants, même si le produit « départ ferme » est évalué à la hausse. Il peut donc répercuter un prix de vente intéressant pour sa clientèle, tout en préservant sa propre marge.

Producteurs, consommateurs, magasins... Tous gagnants !

Pour le producteur, avoir ainsi un accompagnateur qui s’occupe de toute la logistique, c’est évidemment l’idéal. Il doit payer un abonnement au service de 40 € par mois qu’il rentabilise rapidement, d’autant que le magasin qu’il a fourni contracte l’engagement de le régler au plus tard le 10 du mois qui suit la livraison, et selon le tarif prévu sans quelque renégociation que ce soit : aucun risque de mauvaise surprise sur ce point... Une véritable révolution !