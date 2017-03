Agriculture : les dérives du principe de précaution

Nous mettons le fameux "principe de précaution" à toutes les sauces. En matière agricole en particulier, certains l’évoquent pour tenter d’interdire les OGM, et aussi les pesticides. Tentons de mieux comprendre de quoi il s’agit… Pour cela, commençons par nous interroger : qui parle ? Au nom de quels intérêts ? De quoi veut-il se protéger ?

Les "écolos-bios" craignent le cancer, les malformations congénitales, l’infertilité, Alzheimer, Parkinson, des modifications génétiques, une baisse du système immunitaire, etc. Plus la mort de poissons, crustacés, oiseaux et insectes pollinisateurs. Un véritable musée des horreurs ! Et, logiquement, ils demandent, par principe, l’interdiction pure et simple "des" OGM et de nombreux pesticides, à commencer par le glyphosate (Roundup), le principal herbicide, et les néonicotinoïdes, des insecticides très employés.

Voir par exemple le rapport de Greenpeace : Santé, les pesticides sèment le trouble ou les travaux de l’association Générations futures.

Lors du "Grenelle de l’environnement", la confrontation des points de vue a conduit à afficher la volonté commune d’une baisse progressive, mais néanmoins rapide : -50 % de pesticides en 10 ans, à échéance de 2018, objectif finalement repoussé à 2025… Du coup, les pressions pour l’interdiction pure et simple de ces produits s’accentuent, par précaution.

Maintenant, mettons-nous dans la tête d’un agriculteur utilisateur régulier de pesticides. Pour lui, la première application du principe de précaution consiste à s’acheter un masque, des lunettes, des gants et une combinaison pour manipuler ces produits, car, bien évidement, s’ils sont dangereux, c’est surtout à forte dose, quand on remplit la cuve de son pulvérisateur. Une fois qu’il a fortement dilué tout ça, il a tendance à estimer que les précautions ont été prises, et que le produit a cessé d’être réellement dangereux ! Ce qui n’est pas vrai naturellement, mais il est incontestablement beaucoup moins dangereux.

Et du coup, pour lui, le principe de précaution consiste surtout à anticiper ses problèmes à lui. Et à donc souvent traiter ses champs régulièrement, par précaution, car les maladies, les insectes prédateurs ou les mauvaises herbes pourraient bien arriver et mettre à mal sa récolte. Et, trop souvent, il force un peu sur les doses, tout autant par précaution ! Les incidents climatiques, de plus en plus nombreux, l’y incitent : songeons que les rendements de blés en France ont reculé de trente ans en 2016 à cause d’un printemps pourri. En conséquence, pour de nombreux agriculteurs, il convient d’abord, et en premier lieu, de se protéger de la faillite en assurant la récolte, coûte que coûte.

C’est dans la même logique que de nombreux agriculteurs militent pour repousser l’échéance de telle ou telle interdiction en disant qu’ils "n’ont pas d’autre solution" dans le cas des espéces qu’ils cultivent. Le principe de précaution consisterait, là, à dire que si on veut continuer à manger des carottes ou des cerises, il faut quand même continuer à traiter quelques années, jusqu’à ce qu’on trouve d’autres pesticides autorisés… ou alors importer des productions d’autres pays où la législation ou le contrôle sont moins exigeants !