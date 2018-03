L’agriculture de demain, c’est maintenant : la révolution technologique commence

Dans les années 70, quand on pouvait encore être inscrit pendant plusieurs mois sur une liste d’attente pour avoir droit au téléphone en France, on pouvait avoir l’impression que ITT puis IBM allaient gouverner le monde. Le progrès, qui semblait irrésistible, avait le forme du téléphone avec fil accompagné du « télégraphe » (on ne sait même plus ce que c’est), puis des gros ordinateurs servis par des techniciens en blouse blanche opérant dans des immenses salles réfrigérées, avec lesquels on communiquait respectueusement en langage abscons via des cartes perforées.

ITT avait, presque à lui seul, organisé le putsch de Pinochet face à Allende au Chili, tandis que le chiffre d’affaires d’IBM excédait celui d’un pays comme la Grèce. Aujourd’hui, qui se souvient du premier, qui a explosé en 1995, et le second est devenu une société somme toute banale, qui a vendu des pans entiers de ses activités à des chinois, et qui est bien loin de diriger le monde !

C’est que personne n’avait alors regardé attentivement les célèbres garages de Californie où des petits génies allaient inventer Apple, l’informatique sans chichis pour tous, puis Microsoft. Ils avaient simplement observé que construire des ordinateurs ou des centraux téléphoniques allait devenir une activité parfaitement normalisée, à la portée d’ouvriers chinois payés 100 $ par mois, alors que le « vrai pouvoir » serait de créer des logiciels et des micro-ordinateurs pour que chacun puisse y accéder à ce nouveau monde facilement, directement sans recourir à un informaticien, et sans contrôle ; Bill Gates est devenu l’homme le plus riche du monde, il a quasiment rang de chef d’état, et c’est contre lui que certains manifestent dorénavant.

Mais, qui a vu que dans d’autres garages ou chambres d’étudiants, toujours en Californie, on allait inventer Google, Facebook et Amazon. Concevoir des logiciels était à son tour devenu une activité banale, à laquelle se consacrent des dizaines de milliers d’indiens payés, eux aussi, 100 $ par mois. L’important était devenu de faire circuler l’information sur la planète. Et, dans la foulée, des métiers apparemment aussi stables et non délocalisables que chauffeurs de taxis et hôteliers ont explosé en plein vol sous la pression d’Uber et de Airbnb.

D’où la question : allons-nous nous faire piéger une nouvelle fois en considérant que les « GAFA » vont définitivement gouverner le monde ? Et s’ils ne le font pas, qui va prendre la relève, dans quels garages de quels pays ?

Car il me semble que la « vraie » révolution n’a pas encore commencé. La vraie, ce n’est pas celle du silicium, le sable avec lequel on fait les puces électroniques, mais bien celle du carbone, du vivant, et elle n’en est qu’à ses balbutiements. Notre ignorance est encore abyssale dans ce domaine autrement plus complexe. Songeons qu’on trouve 100 milliards de neurones dans un seul cerveau, 6 milliards de paires de nucléotides dans une seule cellule, 220 millions d’êtres vivants sous un seul M2 de terre, 4 000 espèces de bactéries et 2 000 de champignons dans un gramme de terre… Combien en connaissons-nous ? Allons-nous rester aussi ignares longtemps ? Et bien non, car le vrai rôle historique de l’informatique va être de déchiffrer et d’analyser ce monde du vivant pour commencer la vraie révolution, celle qui va vraiment changer le monde que nous connaissons. Nous sommes en fait en train de commencer à explorer 3 mondes qui nous sont encore presque totalement inconnus : l’espace bien sûr (où nous allons progressivement découvrir des millions de planètes), mais aussi et surtout (car infiniment plus utile), le cerveau, et la fine couche de terre que nous cultivons.