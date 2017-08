Affaire des oeufs contaminés : ce que vous risquez en cas d’intoxication au fipronil

Atlantico : Quel est ce produit appelé fipronil ?

Stéphane Gayet : Le fipronil (dénomination commune internationale ou DCI) est un produit chimique. Il s’agit chimiquement d’une amine soufrée, fluorée et chlorée qui contient un cycle pyrazole et un cycle phényle. C’est ainsi une molécule appartenant au groupe des phényl-pyrazoles.

Quelles sont les propriétés du fipronil ?

Les phényl-pyrazoles sont des biocides (produits qui attaquent la matière vivante) à effet principalement insecticide.

Physiquement, c’est une poudre blanche thermostable, qui résiste à la température de 200 °C. Il est pratiquement insoluble dans l’eau, mais soluble dans les solvants organiques polaires (acétone, acétate d’éthyle et méthanol).

Le fipronil est commercialisé depuis 1994.

Il est utilisé comme insecticide à très large spectre. Il est en particulier efficace sur les coléoptères, diptères, orthoptères et hyménoptères. Il va donc sans dire qu’il est létal pour les abeilles.

Quelles sont les utilisations du fipronil ?

Ce produit fait l’objet d’une large utilisation en agriculture, car les insectes font partie des principaux dangers pour les produits agricoles. Il est plus particulièrement employé pour traiter les semences (céréales en général, dont le maïs ; riz, tournesol), les sols (pour toutes les cultures) et même les locaux de stockage des semences et récoltes végétales. Il est également utilisé en médecine vétérinaire contre les poux, puces et tiques (ces dernières ne sont pas des insectes).

En France l’enrobage des semences (maïs, tournesol, orge…) à base de fipronil a pris une ampleur croissante depuis 1996.

Comment le fipronil peut-il se retrouver dans les œufs ?

Le fipronil est facilement absorbé par voie digestive d’une façon générale. De plus, une assez importante fraction de la quantité absorbée par une poule se retrouve dans ses œufs.

De façon courante, la poule peut avoir dans son alimentation des quantités extrêmement faibles de fipronil qui ne constituent pas un danger pour l’homme. Mais dans l’affaire en cours, le fipronil est utilisé comme insecticide vétérinaire pour lutter contre une épidémie de parasitose à pou rouge sévissant dans les élevages de volailles. Ce qui a conduit à des résidus dans les œufs en quantités très supérieures aux valeurs habituellement constatées. Ce phénomène très préoccupant a pris une grande ampleur européenne.

Quels sont les risques liés au fipronil ?

L’absorption digestive après ingestion orale est importante, entre 80 et 90 %. Le produit est ensuite largement distribué dans les différents organes. Le fipronil ainsi que son métabolite sulfoné sont éliminés dans l’urine.

Sa toxicité est importante. Faisant référence à l’annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008, il est toxique en cas d'ingestion (H 301), toxique par inhalation (H 331), toxique par contact cutané (H 311), il comporte un risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée (H 372) et il s’avère très toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme (H 410). Il entraîne la mort des rats à des concentrations un peu inférieures à 100 mg/kg (par ingestion orale). Sa toxicité chronique apparaît pour une dose quotidienne de 0,0002 mg/kg/jour.