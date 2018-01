Affaire Fillon : ultra rapide avant l’élection, lente depuis... mais que signifie ce rythme de la justice ?

D'un point de vue purement juridique comment pourrait s'expliquer la différence observable entre la célérité de la justice sur l'"affaire" Fillon pendant la campagne présidentielle le temps d'arrêt que semble prendre la procédure en ce moment ?

Guillaume Jeanson : Puisque vous évoquez la question de la célérité de la justice, il me paraît intéressant d’évoquer, en guise de propos liminaire, un sondage CSA - IPJ qui avait été réalisé en février 2013. Il en ressortait que la lenteur des délais de traitement et de jugement des affaires était le problème de la justice le plus souvent cité par les sondés (63% d'entre eux). Des évènements survenus ces derniers mois, tels que le fameux « appel de Bobigny » par lequel des avocats ont cherché à engager la responsabilité de l’Etat notamment pour l’extrême lenteur de la justice tendent à démontrer que ce problème n’a fait qu’empirer.

L’affaire Fillon a pourtant été un exemple étonnant de grande célérité. Mais, souvenons-nous, il l’a surtout été concernant la saisine du Parquet National Financier. Pour mémoire, celle-ci est en effet intervenue le jour même des révélations du Canard Enchaîné, c’est à dire le 25 janvier 2017. S’il est vrai que François Fillon a ensuite rapidement été convoqué puis, comme chacun sait, mis en examen, l'honnêteté commande de rappeler que le principal intéressé en avait lui-même émis le souhait et que le parquet financier avait certainement tenu à jouer la sécurité devant la promulgation imminente d'une loi réformant les règles de la prescription pénale.

Vous évoquez la différence de célérité actuelle en comparaison de celle ayant été remarquée lors des débuts de cette affaire et, à en croire l’avocat de François Fillon qui s’est récemment exprimé sur le sujet, vous avez raison. Depuis sa mise en examen le 24 mars 2017 pour "détournement de fonds publics", "complicité" de ce délit, "recel et complicité d'abus de biens sociaux", François Fillon aurait été entendu à deux reprises par les juges d’instructions qui s’intéresseraient aujourd’hui à l'ancienne société de conseil, 2F, crée par l'ancien Premier ministre lors de son départ de Matignon, juste avant de redevenir député et qui a été liquidée au mois de décembre dernier. La presse s’est en outre faite l’écho du fait que cette affaire n’occuperait plus aujourd'hui, qu’entre 4 et 5 enquêteurs alors qu’elle en mobilisait 14 au début des investigations.

L’urgence tenait évidemment au calendrier des présidentielles avec, il faut le dire, pour les magistrats, aucune solution véritablement idéale. Une fois le premier tour des élections passé et l’échec du candidat Fillon pleinement consommé, l’instruction a semblé sombrer aux oubliettes. Mais les oubliettes médiatiques ne sont pas nécessairement celles de la justice. Aujourd’hui, le secret de l’instruction voudrait que seuls ceux qui travaillent sur ce dossier sachent véritablement ce qu’il en est. Reste que certains volets (tels que tout ce qui concerne les enfants ou les costumes…) ne semblent pas avoir particulièrement retenus l’attention des enquêteurs. Est-ce que cela signifie que ces points seront approfondis par les magistrats instructeurs ou au contraire qu’ils ne le seront pas ? Dans la dernière hypothèse, compte tenu du choix de la défense de ne pas avoir finalement déposé les recours qu’elle avait envisagés à l’époque, il n’est pas exclu qu’une clôture de l’instruction intervienne assez rapidement. A cet égard, le documentaire de 52 minutes intitulé « Qui a tué François Fillon » annoncé par BFMTV livrera peut-être des informations utiles.