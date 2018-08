Avant l'affaire Benalla, le vrai visage du fonctionnement de la protection rapprochée des présidents par les "gorilles de la République"

Focus sur la sécurité des présidents

S’il est un point particulièrement complexe et sensible, variant en fonction de chaque président de la République, c’est bien celui de la protection rapprochée qui, de 1935 à 1981, fut exclusivement confiée à la police. Mais toute règle souffrant une exception, la gendarmerie va faire son apparition en même temps que la gauche entre à l’Élysée.

Le 10 mai 1981, François Mitterrand est à l’hôtel du Vieux-Morvan à Château-Chinon. Il y attend la confirmation de sa victoire. Sa famille, ses amis et ses fidèles sont peu à peu rejoints par des militants, des journalistes et des anonymes dont les flots grossissent au fur et à mesure que la rumeur du succès enfle.

À 20 heures, le nouveau chef de l’État fraîchement élu est très vite noyé dans la masse des sympathisants criant leur joie. François Mitterrand est bien entouré quand il prend la parole devant les médias, mais bien seul sur le plan de la sécurité. Les quelques policiers en civil chargés de sa protection depuis le début de la campagne électorale sont comme ballottés, emportés par une lame de fond militante, heureusement sympathique. À l’extérieur, aucun service d’ordre n'est prévu, à part quelques gendarmes locaux.

C’est dans une joyeuse pagaille que le cortège se met en route pour Paris. Après avoir été écartée du pouvoir depuis plus de vingt-trois ans, la gauche française inaugure une nouvelle manière de faire de la politique et affiche sa défiance à l’égard du tout sécuritaire. Mitterrand refuse de loger au palais de l’Élysée et décide de continuer à habiter rue de Bièvre. La préfecture de police prend des mesures et met sur pied une brigade spécialisée dans la sécurité du domicile du nouveau président, au commissariat du Ve arrondissement.

Si la France vit sur un petit nuage rose, le contexte international de l’époque est plutôt sombre. Le 30 mars 1981, Ronald Reagan, comme nous l’avons vu, est blessé par balle par John Warnock Hinckley. Un mois et demi plus tard, le 13 mai, le plus improbable des attentats se déroule à Rome où le pape Jean-Paul II est blessé par un militant turc des Loups gris, Ali Ağca, dont le bras a été armé par les services secrets soviétiques. Enfin, le 6 octobre 1981, le président égyptien Anouar el-Sadate est assassiné lors d’une revue militaire par un commando de quatre hommes dirigés par le lieutenant Khalid el-Islambouli, lié à l’organisation des Frères musulmans.

À son tour, la France va bientôt être rattrapée par le terrorisme. Le 9 août 1982, elle est frappée rue des Rosiers, dans le IVe arrondissement de Paris, au restaurant Goldenberg, où un attentat fait six morts et 22 blessés. Le pays découvre que les conflits du Moyen-Orient peuvent s’exporter en Occident.

Pourtant, à l’Élysée et dans les rangs socialistes, ce n’est pas de ce terrorisme-là dont on a peur, mais plutôt du complot intérieur, d’un putsch ourdi par un « ordre noir » aux contours mal définis. Car une rumeur court dans les coulisses du pouvoir ; des groupuscules d’extrême droite fomenteraient un coup d’État et voudraient attenter à la vie du nouveau président. La presse, un tantinet ironique, qualifiera cette menace de « syndrome Allende », du nom du président socialiste chilien qui se serait suicidé, ou aurait été suicidé, à la suite du coup d’État militaire du 11 septembre 1973.

Les policiers du service des voyages officiels qui escortaient le candidat socialiste l’ont suivi à l’Élysée. Les proches de François Mitterrand s’alarment des carences qu’ils découvrent dans le système de protection du président de la République. Avec l’aide de la DGSE, l’entourage de François Mitterrand va piéger son service de sécurité au cours d’opérations où de faux terroristes posent des bombes fictives dans des endroits théoriquement sécurisés. Des photos sont prises. Les preuves sont accablantes… François Mitterrand se laisse convaincre qu’il faut revoir sa sécurité et créer une nouvelle structure opérationnelle. Charles Hernu, un de ses fidèles, lui-même fils de gendarme, est nommé ministre de la Défense. Quelque temps auparavant, il a été très impressionné par une démonstration effectuée par le GIGN et propose le nom de son chef, Christian Prouteau, pour réorganiser la sécurité du président. Celui-ci accepte et signe le décret du 5 janvier 1983 constitutif du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), une nouvelle entité forte de 105 militaires, rattachée à la présidence et non à la personne du président. Il faut remonter au régime de Vichy et au second Empire pour voir la sécurité d’un chef d’État français assuré par un corps militaire d’élite.

L’arrivée des gendarmes prend la dimension d’une affaire d’État, des coups bas sont échangés de part et d’autre, les syndicats de police entrent dans la danse, la police nationale est sonnée. La zizanie entre au château, d’autant plus que la nouvelle unité ne va pas entraîner la suppression des VO à l’Élysée. Le GSPR va se superposer au service des voyages officiels qui va conserver une section d'une soixantaine de fonctionnaires chargée de l’organisation logistique des déplacements du chef de l’État, mais aussi de la protection rapprochée de sa famille officielle – épouse, enfants légitimes, frères et beau-frère du président. Quant à la protection de Mazarine, elle sera assurée par les gendarmes. Pour simplifier le tout, les « privés », ces policiers qui avaient entouré le candidat Mitterrand, cohabitent avec les gendarmes autour du président. Une cohabitation difficile qui durera le temps des deux mandats de François Mitterrand.