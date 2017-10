ADN modifié, fertilité en chute, cancers et cie... : petit panorama de l’impact concret de la pollution sur nos corps

Atlantico : Entre pollution atmosphérique et pollution hydrique, le corps humain contemporain est souvent affecté sans qu'on le sache. Le corps humain est-il capable de s'adapter et réguler cette "corruption" de son environnement ?

Stéphane Gayet : C’est un lieu commun de dire que notre civilisation industrialisée génère beaucoup de pollution. Les polluants sont partout, ils ont envahi nos espaces de vie d’une façon massive et implacable. Ils sont présents dans l’air, bien sûr, mais aussi dans l’eau du réseau -eau dite potable- et dans les aliments. On a parfois tendance à se focaliser sur la pollution manifeste : ce sont les pics de pollution atmosphérique à l’ozone et aux oxydes d’azote, de soufre et de carbone, ce sont également les alertes de pollution hydrique ou alimentaire.

Ces phénomènes-ci sont aigus et souvent perceptibles, au moins par leurs conséquences à court terme sur la santé (consultations médicales, hospitalisations et décès). Au contraire, la pollution à bas bruit, chronique, imperceptible, ne retient pas en général notre attention parce que nous ne sommes pas en mesure de la percevoir.

Les polluants pénètrent dans notre corps par nos poumons et notre intestin, mais aussi par nos muqueuses buccale, nasale et oculaire. La pénétration par la peau est en revanche insignifiante, toutefois certains polluants peuvent l’agresser directement. Face à ce déferlement quotidien de substances nocives, que peut faire notre corps pour se défendre ? Notre système immunitaire est essentiellement conçu pour faire face aux agressions microbiennes, car les microorganismes pathogènes – virus, bactéries et parasites microscopiques – ont été historiquement les plus dangereux. Les siècles qui nous ont précédés ont connu les épidémies meurtrières de peste, de choléra, de typhus, de diphtérie ou encore de variole. Ces épidémies ont disparu de nos pays occidentaux et les risques sont aujourd’hui essentiellement chimiques. Mais notre système immunitaire n’a pas suivi cette mutation civilisationnelle : il est encore orienté vers la lutte contre les agressions microbiennes. En somme, l’évolution des espèces dont l’Homme est beaucoup trop lente face à la transformation galopante de notre mode de vie. On peut affirmer que cette industrialisation a non seulement violenté la nature, l’environnement, mais aussi de façon indirecte le corps humain en raison des retombées toxiques de nos activités polluantes. Le corps humain ne parvient pas à suivre ce qu’il a lui-même généré.

Toujours est-il que les polluants non microbiens sont plus ou moins bien appréhendés par notre corps, plus souvent moins que plus. Les poumons filtrent l’air inspiré, le foie filtre tout ce qui est absorbé par l’intestin. Ces deux organes sont riches en cellules immunitaires de défense. Mais beaucoup de polluants chimiques les mettent en échec et se disséminent dans notre corps par le sang. Ils vont ainsi gagner les reins, les muscles, le cerveau, les glandes productrices d’hormones, etc. Si l’on prend l’exemple des métaux lourds que sont le plomb et le mercure, on les retrouve dans de nombreux organes où ils peuvent à la longue avoir des répercussions pathologiques (anémie, troubles psychiques, paralysies…).