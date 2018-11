Acné et problèmes de peau : votre régime alimentaire est-il vraiment le premier coupable ?

Atlantico : Peut-on faire un lien concret entre acné et alimentation ?

Dr Nina Roos : Ce lien existe et a déjà été démontré dans les années 1930 et redémontré plus récemment, notamment en ce qui concerne plusieurs groupes d'aliments. Certains consœurs et confrères continuent de l'ignorer, pourtant non seulement il existe en termes de publications médicales mais aussi car il correspond à une réalité que la plupart des gens ont eux-mêmes noté.

On peut nuancer en disant qu'il y a certainement des gens pour lesquels le régime alimentaire a moins d'impact que pour d'autres.

Cela dépend donc des acnés car l'on parle ici d'une maladie multifactorielle. Il est donc difficile de la réduire à un simple problème d'alimentation. En clair, l'alimentation est une des causes de l'acné dans des proportions variables selon les gens.

Parmi les grands groupes d'aliments responsables de ces émulations, on retrouve le sucre. Pas seulement ce qui apporte une sensation sucrée dans la bouche mais tout ce qui est à base de farine blanche : le pain blanc, le pain de mie, les pommes de terre, le riz blanc, les pates blanches etc… Ces aliments induisent des piques de glycémie dans le sang qui provoquent des cascades hormonales amenant la formation d'acné.

On sait également que les laitages, même bio ou allégés, sont provocateur d'acné. Les graisses saturées également. La santé du tube digestif influence bon nombre de pathologies dont des maladies cutanées inflammatoires chroniques.

Est-ce possible de prévenir ou à minima de limiter l'apparition d'acné simplement en surveillant son alimentation ?

Absolument. L'alimentation constitue une grosse part du traitement en particulier sur cette acné de la femme adulte qui est multifactorielle et compliquée à traiter. Faire un ménage dans son alimentation permet de limiter l'émulsion d'acné.

Je recommande d'éviter tous les produits laitiers en dehors des yaourts nature (qui ne semblent pas avoir d'impact). On arrête donc de boire du lait et de consommer du fromage. Il faut le faire durant trois mois pour observer une efficacité. Il est important d'éviter les aliments sucrés également, ce qui n'est assez facile. Notamment le chocolat, les pâtes à tartiner, les confitures, les viennoiseries…

Comme je le disais, tout ce qui est à base de farine blanche est à proscrire. Il faut plutôt lui préférer la version complète. C'est moins impactant en termes de glycémie. À éviter aussi toutes les préparations industrielles qui sont enrichies en gras et en sucre. Les plats tous préparés… Bref tout ce qui est fabriqué dans une usine. En somme, il faut revenir à une alimentation plus saine en donnant la part belle aux fruits et aux légumes.