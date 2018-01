Accident industriel sur les nouveaux Vélib' : Anne Hidalgo en fin de cycle

Vélib', c'est avant tout l'histoire d'une arnaque médiatique de premier ordre, d'un système ruineux pour les Parisiens dont la Voix de son Maire a fait un redoutable instrument de communication politique.

Delanoë lui a largement dû sa réélection en 2008. Le fait que ce joujou extrêmement dispendieux coûtait près de 3000 euros par an et par vélo aux contribuables parisiens était soigneusement passé sous silence.

De même que les scandaleux avenants dont Decaux a bénéficié pendant des années, tondant la laine sur le dos de la mairie.

Mais Hidalgo, là comme ailleurs, a voulu faire plus que Delanoë.

Elle a donc fait pire.

Sur le papier, les vélocipédistes allaient être choyés : le 1er janvier 2018, les Parisiens, Franciliens et visiteurs bénéficieraient d’un nouveau Vélib’, disponible à l’échelle de la métropole. Ces vélos seraient plus légers, 30% d'entre eux seront équipés d'une assistance électrique, et il serait possible de les déposer aux stations même lorsque tous les emplacements sont déjà occupés par un système d'accroche en tête-bêche.

Las ! La mariée était trop belle. comme nous l'a immédiatement écrit un vieil ami du Delanopolis : "Je joue à un jeu : aujourd'hui, nouvelle carte ou pas ? Combien vais-je en recevoir? Quand le service reprendra-t-il à 3 mois près ? Après avoir cliqué comme il fallait pour recevoir ma nouvelle carte Vélib "metropole"... J'en ai reçu... une par jour depuis samedi ! Soit déjà 3 ! Cela sent le service de qualité !

Quant au passage en douceur au 1er janvier... La plupart des bornes ne sont même pas en travaux... et celles qui le sont n'ont pas encore les nouvelles bornes... Bref, si ça commence en février, ce sera miraculeux... Je pense que voilà un sujet qui va bientôt percer comme un gros furoncle plein de pus !"

A l'origine, les nouveaux Vélib' devaient être opérationnels dans 600 stations au 1er janvier (sur un total de 1.400). Un objectif ramené ensuite à 300 stations. Mais en début de semaine, à peine plus d'une soixantaine était active, selon l'application smartphone qui enjolive la réalité.

Quand on fait un appel d'offres, on s'assure que le mieux-disant a les capacités de son offre. Hidalgo et sa bande sont donc archi-coupables. Et peu importe si elle s'abrite derrière un syndicat de collectivités en réalité dominé par Paris.

Si l'opérateur finit par faire faillite, il faudra des mois pour trouver une alternative. Le grand bastringue foireux de Delanoë aura fini par s'écrouler.

Tout ceci tient donc en un mot : Hidalgo est en fin de cycle, dans tous les sens du terme !

Cet article a été publié en premier sur Delanopolis.