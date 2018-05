"Acceptez les propositions de Trump ou taisez-vous" : MBS met la pression sur les Palestiniens... au risque de décrédibiliser l’Arabie saoudite dans le monde arabe ?

Atlantico : ​Selon Channel 10 news, le prince héritier Mohammed ben Salman aurait déclaré "​Il est temps que les Palestiniens s'emparent des propositions et acceptent de venir à la table des négociations ou alors ils doivent se taire et arrêter de se plaindre" en référence aux tentatives de négociation actuelle provenant de l'administration Trump. Quel est le niveau d'influence de l'Arabie saoudite concernant la question palestinienne ?

Roland Lombardi : Cette déclaration ne m’étonne guère dans le contexte d’aujourd’hui. Il faut bien comprendre que dans les négociations secrètes qui se déroulent actuellement entre Américains, Israéliens mais aussi, quoi qu’on en dise, Palestiniens, les Saoudiens mais également les Egyptiens jouent un rôle discret mais non moins très important. Pour les Egyptiens, qui représentent le pays le plus peuplé et le plus puissant militairement du monde arabe, il s’agit de redonner à l’Egypte de Sissi, son leadership passé dans la région.

Ainsi, les diplomates du Caire sont très actifs et ont une influence certaine auprès du Hamas[1] et de l’Autorité palestinienne. Quant à l’Arabie saoudite, elle est le pays des « deux mosquées sacrées » et a donc une certaine aura. De plus, même si les Saoud (qui n’ont pour beaucoup de musulmans aucune légitimité à régner justement sur la terre sainte de l’islam) ont toujours eu mauvaise presse dans le monde arabo-musulman (hormis chez les salafistes qu’ils finançaient), Riyad, malgré ses problèmes financiers actuels, reste tout de même un des principaux bailleurs de fonds des Palestiniens de Ramallah. A l’heure où par exemple les financements américains tendent à se réduire, ce n’est pas négligeable… Mahmoud Abbas est à présent très isolé à l’international. L’Europe est impuissante, la France est hors jeu et même Vladimir Poutine, et ce en dépit des déclarations du maître du Kremlin d’il y a un peu plus d’un an, a décidé depuis, de se mettre en retrait. En effet, celui-ci se présentait alors comme le possible médiateur entre Israéliens et Palestiniens (et surtout accepté par les deux parties) mais avec l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, la donne n’est plus tout à fait la même. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait comprendre à un Mahmoud Abbas déçu, lors de sa dernière visite à Moscou en février dernier. De fait, Poutine préfère « passer son tour » et laisser les Américains reprendre la main sur ce dossier si sulfureux. Au final, Mahmoud Abbas est bien seul et même si ce n’est pas de gaieté de cœur pour lui, il est obligé de revenir auprès des Egyptiens et des Saoudiens, ses seuls et derniers véritables « soutiens » de poids…

En agissant de la sorte, Mohammed ben Salman peut-il réellement parvenir à amener les Palestiniens à la table des négociations ? N'existe-t-il pas un risque de pousser les Palestiniens dans les bras des plus radicaux ?

Comme je l’ai évoqué à demi-mot plus haut, malgré les apparences et les discours virulents, du côté palestinien, les contacts avec les Israéliens (relations commerciales et coopération sécuritaire en Cisjordanie notamment), mais même avec les Américains, ne sont pas totalement rompus.