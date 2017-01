9 janvier, le jour où l'on est le plus susceptible d'entamer une liaison... Et pourtant, si votre mariage échoue, ce sera probablement pour une autre cause que l'infidélité

Atlantico : D’après les statistiques du site de rencontres extraconjugales Gleeden, les personnes en couple sont plus enclines à être infidèles au mois de janvier. Pourquoi les couples durent beaucoup moins longtemps qu’avant ? Pourquoi avons-nous autant de mal avec l’engagement à long terme ?

Pascal Anger : Le mois de janvier est celui des bonnes résolutions, l’une d’entre elles pouvant être de se laisser aller; c’est alors un moment de relâche, voire de vagabondage.

Après une année de retenue, la nouvelle année est propice à un élan de folie. Par ailleurs, le froid et la fin des fêtes amènent une morosité qui nécessitent un nouveau type de réconfort. L’infidélité peut aussi être une bonne (ou une mauvaise) résolution; il n’y a pas que des éléments négatifs dans ces aventures. En effet, l’infidélité est parfois une façon de stimuler son couple.

De nombreux éléments mettent en exergue l’idée que le couple n’est plus fait pour durer. Aujourd’hui, être dans un couple qui dure, c’est ringard. Or une relation qui dure permet de donner des chances de construire dans l’harmonie. Nous pouvons trouver dans le couple de la liberté, de la connivence, du respect, ce qui permet sa longévité. Un couple dynamique peut traverser les épreuves du temps. Le manque de regard comme la monotonie peuvent tuer l’amour. Une relation peut durer mais sans construction, c’est inutile.

Nous ne passons pas les années de la même façon que nos parents: la jeunesse est très valorisée, nous sommes sans cesse dans l’idée du renouveau. Nous avons cette fausse image que le renouveau signifie de changer de partenaire; or nous pouvons nous renouveler avec la même personne. Aujourd’hui, entre internet et les nouvelles technologies, tout est simplifié pour tromper l’autre. Ce renouveau est non seulement valorisé mais en plus facilité et encouragé par la société. Certains sociologues prédisent même la fin du couple. Si nos modes de vie évoluent, cela ne veut pas dire que nous devons abandonner l’idée de couple. Si on ne se jure plus fidélité, c’est parce que nous n’y croyons plus. Peu de gens ont un compte commun et sautent le pas vers la durée. S’engager devient difficile et tout nous dissuade de le faire.

Selon vous, l’infidélité est-elle une cause ou un symptôme de la fin du couple ?

L’infidélité peut être pour certains un symptôme: ils ont retenu quelque chose en eux et tout essayé pour ne pas aller jusqu’à l'infidélité. L’infidélité peut permettre de réaliser que nous n’aimons plus l’autre. Pour d’autres, cela peut aussi être une des causes mais il me semble que c’est réellement un symptôme. Beaucoup de mes patients veulent croire à l’idée de fidélité; c’est un lien qui fait durer le couple. Ils pensent que c’est un lien dans le couple important. En tant que spécialiste, je ne suis pas certain que c’est la fidélité en tant que telle qui fait durer le couple.

Dans quelle mesure la banalisation des divorces et des séparations dans la société a-t-elle pu avoir pour effet de diminuer les efforts effectués par les partenaires pour se consolider ?

Le fait que la séparation soit facilitée et que l’image que la société ne soit plus mauvaise sur ce sujet aide les couples à déculpabiliser. Le divorce par consentement ne nécessite même plus un passage chez le juge. La simplification totale de ces démarches nous entraîne vers le renouveau. La banalisation du divorce est aujourd’hui conséquente : un couple sur trois se sépare voire plus. Les couples font moins de concessions; quelque part nous ne voulons que le positif. Ce n’est pas une image réaliste: la relation a besoin de beaucoup de communication. Les personnes passent vite à autre chose, et cet autre est possible très facilement.