77% des Belges ne “sentent plus chez eux comme avant dans le pays” : cette fracture politique qui se répand en Europe et qu’on aurait tort d’assimiler à de la xénophobie sous peine d’aggraver le problème

Une enquête choc sur le "vivre ensemble" en Belgique est parue dans le journal "Le Soir". Pour 77 % des Belges, "on ne se sent plus chez soi comme avant » dans le pays.“ Les institutions sont délégitimées, les valeurs-ciment s’effritent, l’individu est soumis à diverses dominations avec un sentiment d’une faible capacité à agir, ce vécu de victimes fait que la peur domine", analyse Benoît Scheuer dans "Le Soir". Est-ce qu'en France les réponses à une enquête du même type pourraient être similaires ?

Yves Roucaute : D’abord, je ne suis pas sûr qu’en France, on puisse faire ce genre d’enquête. Tout simplement parce que la chape de plomb idéologique est tellement forte que la question du malaise français ne peut même pas être énoncée. C’est d’autant plus grave que ce malaise est celui des classes populaires. C’est d’abord dans les quartiers populaires que la question se pose de savoir comment les Français ressentent leur mode de vie. Dans la mesure où on ne peut pas poser la question, on ne peut pas y répondre. C’est l’effet pervers de cette impossibilité de démontrer les choses qui fait que les élites ont du mal à appréhender le contenu de ce mal-être. On mélange alors beaucoup de choses car on est obligé d’imaginer le contenu de ce mal-être au lieu de faire une enquête qui pourrait nous éclairer sur les causes des difficultés qu’ont les gens avec le vivre ensemble.

Beaucoup de gens ont le sentiment qu’un certain nombre de valeurs s’effritent. On a assisté ces 30 dernières années à une montée à l’extrême des incivilités. Le fameux mode de vie français est mis en cause et c’est assez grave car le processus d’identité commence par la reconnaissance de soi. Cette reconnaissance implique que l’on doit pouvoir se retrouver sur la langue, les coutumes, les fêtes… Chaque société est construite ainsi sur un langage, des us et coutumes, des valeurs. La montée des incivilités est liée au fait que certains habitants ne jouent pas le jeu. Il y a un sentiment d’étrangeté qui en ressort et qui peut conduire dans certains lieux à un malaise, voir, à moyen terme, à des révoltes. Quand ces révoltes passent par le système électoral, c’est une bonne solution, mais cela ne se passe pas toujours de cette manière.

L'arrivée d'un groupe de personne sur un endroit donné a forcément des conséquences à court moyen ou long terme. Pourtant, ce type de résultat est rapidement interprété comme l'expression d'une xénophobie, d'un racisme qui serait latent dans les sociétés occidentales. D'où vient cette incapacité à regarder le sujet de manière dédramatisée, et donc de manière plus lucide ? Et en quoi ce biais de raisonnement s'avère-t-il dangereux pour le débat public ?

Nous avons affaire en France à une vieille idéologie qui nous vient des années 60/50 qui consiste à penser que, par définition, c’est à ceux qui reçoivent de faire l’effort d’accueillir ceux qui sont reçus. Les Français, la France, devait faire l’effort d’intégrer les populations qui arrivent. Cette intégration, à la suite notamment des thèses fumeuses de Bourdieu, Foucault, et quelques autres reprises par la gauche socialiste, devait se faire sur le coup de ce que l’on appelle "le droit à la différence". Ça signifiait que les intégrés avaient le droit de conserver leur précédent mode de vie. Jamais la France n’a refusé de laisser des réfugiés ou des migrants conserver un certain nombre de leur coutume. On n’a jamais demandé aux juifs qui se réfugiaient en France de cesser d’être juifs. Elle n’a pas demandé aux Algériens de ne plus être musulmans. L’assimilation ne signifie pas que l’on refuse la différence, ça signifie que l’on refuse le "droit à la différence". Il y a des différences admissibles et d’autres qui ne le sont pas, c’est pareil dans toutes les sociétés. Le malheur des années 50/60 c’est d’avoir fait croire que toutes les différences étaient admissibles. Cela été un grand malheur car, du coup, quand il a fallu commencer à réprimer un certain nombre de pulsions, d’instinct, de mœurs comme l’ablation du clitoris, la polygamie, le fait d’interdire aux femmes d’aller à l’école… On s’est retrouvé avec une grosse difficulté théorique et politique. Il a fallu interdire des coutumes alors que la gauche et une partie de la droite vivait sur ce principe de droit à la différence. Le débat est revenu avec l’interdiction de la Burka lorsque la gauche a systématiquement refusé de voter cette interdiction.