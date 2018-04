"7 d'un coup" : une très libre et très bonne adaptation des Frères Grimm

SPECTACLE

7 D'UN COUP

Texte et mise en scène de Catherine Marnas

inspiré du « Vaillant petit tailleur » des Frères Grimm

avec Julien Duval, Carlos Martins, Olivier Pauls et Bénédicte Simon

INFORMATIONS

Théâtre Paris-Villette

211, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

ATTENTION: jusqu' au 29 avril/ jeu 26, ven 27 à 14h30/ sam 28 à 17h/dim 29 à 16h

Réservations : 01 40 03 72 23/ resa@theatre-paris-villette.fr/ www.theatre-paris-villette.fr

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Très librement inspiré des Frères Grimm, Catherine Marnas transpose le conte à notre époque en enrichissant son parcours initiatique, pour mieux aider les enfants à dominer leurs peurs et à prendre conscience de leurs forces. Elle cherche aussi à les inciter à lire.

POINTS FORTS

1- Le petit tailleur est ici Olivier, un jeune garçon petit, malingre, malmené par les plus grands. Il doute de sa force et vit mal ses faiblesses. Tandis qu’il est plongé dans un livre, sa tartine de confiture attire les mouches ; il parvient à en écraser 7 avec sa main. Très satisfait de son exploit, il inscrit sur son tee shirt en grosses lettres « 7 d’un coup ». Du coup, les vauriens qui reviennent prennent peur et le laissent tranquille.

2 - Catherine Marnas plonge allègrement dans cette aventure, en variant les épreuves ; certes il y a toujours l’oiseau et le fromage pour mystifier le géant, mais, pour le reste elle développe et varie avec une grande fantaisie.

3 – Le dispositif scénique est ingénieux, les costumes inventifs et amusants, réalisés pour impressionner et surprendre, mais non pour faire peur.

4 – J’ai bien aimé l’apport de la conscience d’Olivier qui est un vrai personnage, ainsi que le meneur de jeu qui fait intégrer cette notion de « théâtre dans le théâtre », pour les enfants qui comprennent que tout cela n’est qu’une fantaisie. C’est joué de manière alerte et non dépourvue d’humour.

5- Les quatre comédiens sont très bien, agiles et rapides dans leurs multiples transformations.

POINTS FAIBLES

Je n’en ai pas noté.

EN DEUX MOTS

Une heure agréablement passée, avec un véritable divertissement qui laisse à réfléchir. J’ai l’impression que Catherine Marnas est très à l’aise dans le spectacle contemporain, même si sa source est ancienne. Son adaptation libre est excellente. Il y a là un véritable talent d’auteur animateur. Elle incite fortement ses jeunes spectateurs à lire, ce qui est plus que salutaire. Le public est enchanté.

LES AUTEURS

- Les célèbres Frères Grimm, qui furent surtout des linguistes au début du 19ème siècle, sont essentiellement restés dans les mémoires pour leurs contes puisés dans les légendes germaniques.

- Catherine Marnas, après des études littéraires, s’est formé à la mise en scène auprès de grands noms, comme Vitez et Lavaudant. Elle fonde sa compagnie et se lance dans le théâtre contemporain - Dubillard, Pasolini, Copi-, qu’elle semble préférer, en jalonnant son parcours de quelques classiques.