61% des Français pensent que Marine Le Pen a plutôt réussi son début de campagne de 2d tour contre 52% qui pensent qu'Emmanuel Macron a plutôt raté le sien

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce sondage ?

Jean-Daniel Lévy : Ce début de campagne d’entre deux tours a été marqué par un certain nombre de questionnements. Retenons en trois :

1. Cette campagne a-t-elle été bien entamée par les deux finalistes ? Invités à répondre comme des observateurs extérieurs, 52% des Français répondent par la négative lorsqu’ils pensent à celle d’Emmanuel Macron tandis que 61% considèrent que celle de Marine Le Pen a bien commencé.

Dans le détail, les électorats de premier tour de chacun des candidats apportent un jugement positif sur la campagne de "leur" candidat. Reste que les électeurs de Marine Le Pen (réponse positive à hauteur de 92%) apparaissent plus contents de l’entame de campagne de leur candidate que ceux d’Emmanuel Macron concernant le leur (74%) ;

Cliquez sur les images pour agrandir.

2. 43% des Français considèrent qu’Emmanuel Macron a eu tort de célébrer son résultat au restaurant "La Rotonde", 22% raison et 35% ne portent pas de jugement. On le voit, on ne note pas d’hallali à l’égard du candidat En Marche, 47% de ses électeurs de premier tour indiquant même qu’il a eu raison de procéder de la sorte et – mis à part les électeurs de François Fillon et Marine Le Pen – aucune majorité ne se dégage pour incriminer cette modalité de célébration. C’est, à gauche, plus l’absence d’avis qui l’emporte ;

3.Le candidat Insoumis n’a pas pris position ce dimanche pour le deuxième tour. Ayant demandé à ses militants leur avis, il a suscité quelques interrogations. Pas chez les Français qui, pour 47% d’entre eux, considèrent qu’il a eu raison de procéder de la sorte. C’est d’autant plus vrai chez ses électeurs de premier tour (70%).