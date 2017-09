A 600.000 voix près : mais au fait, où en serait la France après 4 mois de présidence Mélenchon et de gouvernement Hamon ?

Atlantico : A l'occasion d'une interview donnée le 14 septembre à la Provence, Jean Luc Mélenchon a déclaré, à propos de Benoît Hamon : « S’il avait retiré sa candidature, il serait aujourd’hui Premier ministre et moi président de la République ». En prenant le leader de la France Insoumise au mot, comment pourrait on évaluer la situation économique de la France, en ce mois de septembre 2017, dans le cas d'une victoire présidentielle de Jean Luc Mélenchon ?

Philippe Crevel : Si Benoît Hamon ne s’était pas présenté, si marine Le Pen aurait fait une meilleure campagne, Jean-Luc Mélenchon aurait pu se retrouver face à cette dernière au second tour de l’élection présidentielle et l’emporter, du moins peut-être.

Avant d’avancer dans ce schéma, il convient de souligner que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en défendant des programmes très proches se neutralisaient.

Quand l’un montait dans les sondages, l’autre descendait. En optant pour une ligne radicale, sortie de l’euro, augmentation des prestations sociales, l’un comme l’autre chassaient sur les mêmes terres, les jeunes chômeurs, les habitants des quartiers défavorisés, les ruraux….

Au 2e tour, si les forces de gauche auraient peut être appelées à voter Jean-Luc Mélenchon, la droite se serait rangée en faveur de Marine le Pen ou se serait prononcé pour l’abstention. De ce fait, la victoire du leader de la France Insoumise n’eusse pas été dans le scénario retenu évidente.

Mais supposons que le 7 mai eut été l’heure de gloire de Jean-Luc Mélenchon. Son premier objectif eu été d’obtenir une majorité à l’Assemblée nationale. Certes, il aurait pu compter sur les Benoît Hamon, sur Arnaud Montebourg et leurs affidés. Il n’est pas évident que face au choc de la victoire de l’ami de la cause bolivarienne, les Français se soient résignés à envoyer une majorité de députés d’extrême gauche.

Pour conquérir sa majorité parlementaire, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être amené à adoucir son programme. Pour éviter une déflagration financière, il aurait même pu donner quelques gages et accepter l’idée d’un maintien au sein de la zone euro.

Mais s’il avait décidé de rester droit dans ses bottes et d’opter pour le splendide isolement, le scénario aurait été assez simple, chute des bourses, dépréciation de l’euro, fuite des capitaux, panique des épargnants et des investisseurs, blocage des comptes, contrôle des change, insolvabilité de l’Etat, hausse des taux d’intérêt, chute des investissements et récession.

Pour endiguer ce mouvement, le nouveau El Présidente aurait pu évidemment demander à la Banque de France d’imprimer des billets, des nouveaux assignats mais dans ce cas l’état de droit aurait été bafoué, la Banque de France est juridiquement indépendante. La France n’aurait plus respecté ses obligations européennes et seraient potentiellement aux marges d l’Union. Il y aurait évidemment une demande immédiate de réunions à haut niveau face à l’implosion institutionnelle et économique de l’Europe.