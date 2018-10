60 ans de la Constitution de 1958 : les partis politiques, éternels maillons faibles de la République… et de notre démocratie

Atlantico : Alors que la Constitution de 1958 visait notamment à lutter contre le régime des partis, dans quelle mesure peut-on voir le mal qui ronge la Ve République comme l'incapacité des partis politiques à jouer leur rôle d'intermédiaire entre peuple et gouvernement, défini par l'article 4 ?

Didier Maus : L’hommage que rend Emmanuel Macron fait partie de ces gestes symboliques dont la portée ne doit pas être exagérée. Il est exact que sans le retour au pouvoir du général de Gaulle le 1er juin 1958 la Constitution du 4 octobre 1958 n’aurait pas existé, mais il ne faut pas non plus considérer que le général de Gaulle a été le seul auteur, voire l’unique fondateur de la Ve République. Les circonstances politiques, qui appartiennent désormais à l’histoire, ont permis que l’été 1958 soit très largement consacré à un rapide et consensuel travail de rédaction d’une nouvelle constitution et, surtout, à son adoption par le référendum du 28 septembre 1958 à une majorité jusqu’alors inconnue.

80% des électeurs ont participé au scrutin ; 80% des suffrages (en chiffres ronds) se sont exprimés en faveur du Oui. Cela signifie que deux Français sur trois ont adopté la Constitution, un résultat qui fait encore rêver.

L’un des paradoxes de cette constitution réside effectivement dans le fait qu’elle est née d’une réaction contre le « régime des partis » de la IVe République et que, pour la première fois (ou « en même temps » pour reprendre un vocable à la mode) le rôle des partis et groupements politiques a été affirmé à l’article 4. Celui-ci n’a d’ailleurs pas été adopté facilement par les rédacteurs de la Constitution. Le général de Gaulle s’est fait un peu forcé la main.

Si, dans l’esprit du général de Gaulle, le Président de la République est, dans le prolongement du discours de Bayeux du 16 juin 1946, un chef de l’État au dessus des partis, la logique parlementaire conduit à reconnaître la fonction principale des partis politiques : formuler les demandes éparses et divergentes du corps électoral et les agréger de manière cohérente et crédible. La Constitution, à travers son article 4, affirme qu’il ne peut exister de véritable démocratie sans partis politiques. Chacun connaît aujourd’hui leurs défauts, mais nier leur rôle, voire tenter de les exclure du débat politique conduit inévitablement à un régime autoritaire et à un despotisme, au mieux éclairé. L’observation de notre vie politique depuis le printemps 2017 ne peut que conforter ce constat. L’élection de M. Macron, au-delà de ses circonstances propres, s’inscrit dans le lien direct entre le suffrage universel et le Président de la République, mais l’inorganisation, pour ne pas dire plus, de la structure politique de la majorité constitue désormais une source de faiblesse et non de force pour le titulaire de l’Élysée.

Edouard Husson : L’article 4 de la Constitution auquel vous faites allusion dit que « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Si l’on parcourt l’histoire de la Vè République, on voit une première phase, celle de la République gaullienne (1958-1974)où d’un côté se forme un parti qui soutient l’action du président, avec une loyauté sans faille, et, de l’autre, les forces politiques d’appoint ou d’opposition structurent (les Républicains indépendants de Giscard) ou restructurent (la SFIO devenant PS) des partis pour exister face à un président authentiquement majoritaire dans le pays. Puis vient la phase d’appropiation de la constitution par les partis qui s’étaient opposés à de Gaulle (les libéraux et les centristes de Giscard; les socialistes et les communistes; la droite pro-Algérie française de Jean-Marie Le Pen) en même temps que le parti gaulliste se vide de sa substance, devient un parti comme les autres, avec à sa tête un homme politique comme les autres, Jacques Chirac. Avec Nicolas Sarkozy semble s’amorcer un nouveau cycle « gaullien » au sens de la création d’un parti entièrement dévoué au président. Cependant, malgré le large rassemblement de 2007, l’aventure sarkozyste tourne court; et, symétriquement, le PS de François Hollande n’est qu’une pâle copie du parti socialiste qui avait accompagné François Mitterrand au pouvoir. Nous voici, depuis 2017, à l’aube d’un troisième cycle commençant par la création d’un parti puissant entièrement dévoué à un président qui a été élu en traversant les clivages partisans. Et, de fait, les partis traditionnels ont été marginalisés par l’élection d’Emmanuel Macron d’une manière qui rappelle un peu 1958. Par conséquent, je ne crois pas que l’on puisse dire simplement que les partis n’ont pas joué leur rôle. On repère un cycle: essor d’un parti de rassemblement présidentiel face auquel se créent des partis d’opposition; affaiblissement du parti présidentiel d’origine qui laisse la place aux partis d’opposition. Tous les partis dont nous parlons sont dépendants de la force relative d’une personnalité présidentielle.