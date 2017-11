6 mois de Macron, un an de Trump : le match des premiers bilans des présidents "surprise"

6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, une année après la victoire de Donald Trump aux Etats Unis, les deux présidents peuvent d'ores et déjà dresser un bilan de leurs premières actions. Alors que la presse américaine, malgré son opposition à Donald Trump, souligne le réveil démocratique du pays, par rejet ou par adhésion, comment analyser l'impact croisé de ces deux personnalités que tout semble opposer ? Plus précisément, comment comparer leurs bilans respectifs, notamment sur les questions économiques et diplomatiques, entre autres ?

Edouard Husson : Les deux hommes ont un tempérament éminemment politique.

Et ils polarisent, positivement ou négativement. On aura tendance à dire que Trump polarise négativement et Macron positivement. En fait, ils ont choisi deux voix opposées pour répondre à la même crise, qui est celle du monde occidental. Donald Trump a choisi la voie du populisme; il s’est voulu le porte-parole de tous les individus précarisés par la mondialisation. Emmanuel Macron, lui, a choisi une stratégie opposée: rassembler tous les optimistes et les gagnants de la mondialisation, de droite et de gauche, en faisant le pari que leur mobilisation pourrait remettre en mouvement la société française et son économie. En fait, ce sont deux stratégies qui ont largement profité des erreurs stratégiques des adversaires. Imaginons que Hillary Clinton ait eu le sens politique d’Emmanuel Macron: elle aurait fait appel à tous les républicains qui ne voulaient pas de Trump et elle aurait gagné, au centre. Trump aurait fini comme Marine Le Pen. Mais il n’a pas commis l’erreur de cette dernière; au lieu de courir en vain après la gauche populiste (Sanders) comme Marine Le Pen a couru après les électeurs de Mélenchon, Trump a tâché de rassembler à droite, en s’emparant d’un des deux grands partis. Macron, lui, aurait eu plus de mal si Marine Le Pen avait plus rassemblé à droite. Il aurait tout de même gagné car Marine Le Pen n’a pas été capable, à la différence de Trump, de trouver des soutiens dans l’appareil d’Etat ni de rassembler l’électorat catholique conservateur (elle en a eu seulement la moitié); mais son avance aurait été moins large.

Une fois au pouvoir, les deux hommes se heurtent au principe de réalité. Ils ont affaire, chacun, à des sociétés profondément divisées, où les inégalités sont très fortes et croissantes; où il y a une opposition marquée entre des métropoles qui prospèrent dans la mondialisation et des régions qui se sentent laissées pour compte. Leur marge de manoeuvre est étroite car leurs deux pays sont respectivement dépendants du bon vouloir d’une grande puissance industrielle, championne des exportations: la Chine dans le cas des Etats-Unis; l’Allemagne dans le cas de la France. Par tempérament, Trump choisit la confrontation avec la Chine, pour réduire sa dépendance; tandis que Macron essaie, au contraire, d’amadouer la puissante Allemagne. Dans les deux cas, le chemin vers la réussite politique, s’il apparaît viable, sera long.