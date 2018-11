33 000 morts dues aux bactéries résistantes aux antibiotiques : faut-il limiter drastiquement les prescriptions ?

Atlantico : Les bactéries résistantes aux antibiotiques ont fait 33 000 morts en Europe en 2015. Comment expliquer une telle hécatombe ?

Stéphane Gayet : On parle beaucoup de la résistance des bactéries aux antibiotiques ces dernières années. On présente ce sujet comme une alerte grave que personne n’entendrait. Tous les articles tiennent invariablement le même discours. Or, ces publications alarmistes occultent souvent des aspects pourtant essentiels de ce phénomène et qui plus est ont une forte tendance à déformer la réalité pour la présenter de façon plus inquiétante. Il est de ce fait nécessaire de rectifier les idées reçues à propos de la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques.

Huit idées reçues sont abordées dans les réponses aux questions.

Première idée reçue : Il y a d’un côté des bactéries sensibles aux antibiotiques et de l’autre côté les bactéries résistantes aux antibiotiques.

C’est une vision simpliste, qui est erronée. La résistance des bactéries aux antibiotiques est un phénomène au contraire nuancé à six niveaux. Du niveau le plus faible au niveau le plus élevé, on distingue en effet : le niveau 1, qui est la résistance naturelle ou systématique, et qui caractérise les souches bactériennes dites sauvages, en d’autres termes celles qui n’ont encore jamais été mises en contact avec un antibiotique par l’homme ; le niveau 2 qui est la résistance aux antibiotiques dite habituelle ou courante ; le niveau 3, la multirésistance aux antibiotiques (souches de bactéries multirésistantes ou BMR) ; le niveau 4, qui est la haute résistance aux antibiotiques (souches bactériennes hautement résistantes, appelées BHR) ; le niveau 5, l’ultra résistance aux antibiotiques (souches de bactéries dites ultrarésistantes ou BUR) ; enfin, le niveau 6 qui est appelé pan résistance ou également toto résistance aux antibiotiques (souches bactériennes dites pan ou toto résistantes : BPR ou BTR).

Plus précisément, chaque cas de résistance d’une souche de bactérie aux antibiotiques est caractérisé par le nombre d’antibiotiques auxquels cette souche résiste et pour chacun d’eux le degré de résistance à cet antibiotique, qui n’est pas non plus binaire, car cette résistance peut être : faible (sensibilité diminuée) ; de degré moyen ; de haut degré ; totale ou majeure. Le degré de résistance d’une souche bactérienne à un antibiotique donné peut être exprimé quantitativement par le diamètre de l’inhibition exercée par un petit disque imprégné de cet antibiotique, placé sur une gélose entièrement envahie par la souche bactérienne étudiée.

On le voit, la résistance des bactéries aux antibiotiques est tout sauf un phénomène de type binaire : elle est au contraire particulièrement graduelle et en outre il n’existe pas de niveau 0 de résistance bactérienne. Mais on parlera parfois de bactérie résistante aux antibiotiques par commodité.